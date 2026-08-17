أكياس البصل الشبكية تتحول إلى موضة لحماية الكلاب من القراد فى كوريا

لفتت صور كلاب ترتدى أكياس البصل الشبكية فوق رؤوسها اهتمام مستخدمى الإنترنت فى كوريا، فى ظاهرة تعكس محاولات أصحاب الحيوانات الأليفة غير التقليدية لحماية كلابهم من القراد أثناء التنزه، ونشر أحد أصحاب الحيوانات الأليفة، الثلاثاء، صورة لكلبه على موقع Threads أثناء نزهة، بينما كان يغطى رأسه كيس شبكى أخضر.

وكتب المالك: “لا ترموا شبكات البصل”، موضحا أنهم وضعوا غلاف العبوة فوق رأس الكلب لأنه غالبا ما يضع وجهه داخل العشب، وأشار إلى أن الفكرة جاءت بعدما عثر على قرادة فى أذن الكلب أثناء الاستحمام فى اليوم السابق، بحسب ما ذكر موقع koreaherald

شبكات لحماية الحيوانات

شارك مالك آخر صورة مشابهة لكلبه، وهو يرتدى غطاء شبكيا يستخدم عادة لإبعاد الحشرات عن الطعام المخزن فى الهواء الطلق، وكتب المالك: “هذا ليس إساءة معاملة للحيوانات، الشبكة موجودة لحماية كلبى”.

وتتوفر أغطية رأس شبكية مماثلة، مصممة لحماية الكلاب من القراد والحشرات الأخرى، على مواقع مثل كوبانغ ونافر شوبينغ لايف، وتتراوح أسعارها بين 6500 وون و60000 وون، أى ما يعادل 5-42 دولارا، وأثارت هذه الأزياء غير المعتادة تسلية مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، بينما اتفق كثيرون أيضا على أن القراد يمثل مصدر قلق كبير خلال فصل الصيف.

مخاطر القراد

غالبا ما تختبئ القراد بين الأعشاب والشجيرات قبل أن تلتصق بالحيوانات المارة، ويمكنها نقل الأمراض أثناء تغذيتها على دم الكلاب، ما قد يؤدى لاحقا إلى الإصابة بالحمى وفقدان الشهية والقيء، كما أن بعض الأمراض التى تنقلها القراد يمكن أن تصيب البشر أيضا، وينصح أصحاب الحيوانات الأليفة بعدم إزالة القراد الملتصق بالجلد بالقوة، إذ قد تبقى أجزاء منه مغروسة فى الجلد، وهو ما قد يؤدى إلى التهاب أو عدوى ثانوية، وبعد النزهة، يجب على أصحاب الكلاب فحص حيواناتهم بعناية، مع إيلاء اهتمام خاص للأذنين والوجه والمسافات الموجودة بين أصابع القدم.

اليوم السابع