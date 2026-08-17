جنوب السودان.. نقص التمويل يفاقم أزمة الجوع واللجوء

حذّرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي من أن أكثر من 650 ألف لاجئ وطالب لجوء في جنوب السودان يواجهون خطر فقدان المساعدات المنقذة للحياة؛ بسبب النقص الحاد بالتمويل.وقالت الوكالتان الأمميتان: “إنه من دون تمويل عاجل، ستُقدّم في سبتمبر المقبل آخر مساعدات غذائية لنحو 240 ألفًا من اللاجئين الأكثر ضعفًا”.

ويواجه برنامج الأغذية العالمي فجوة تمويل فورية بقيمة 37 مليون دولار للاستجابة للاجئين، وعجزًا ماليًا 258 مليون دولار للفترة المتبقية من 2026، فيما لم تحصل مفوضية اللاجئين سوى 28% من احتياجاتها البالغة 286 مليون دولار لهذا العام.وحذّرت الوكالتان من أن توقّف المساعدات قد يؤدي إلى تفاقم الجوع وسوء التغذية ومخاطر الاستغلال والانتهاكات، ودفع المزيد من الأسر إلى التحرك عبر الحدود بحثًا عن الغذاء في بلد يواجه فيه أكثر من 7,8 ملايين شخص مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويعاني 2,2 مليون طفل من سوء التغذية الحاد.

وناشدت الوكالتان المجتمع الدولي توفير التمويل الفوري والمرن لمنع تعليق المساعدات.

جريدة المدينة