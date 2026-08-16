ترامب يتباهى بمقال عن انخفاض أسعار الأدوية.. لكن الفضل ينسب لبايدن

نشر البيت الأبيض صورةً على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وهو يستعرض عنواناً رئيسياً من صحيفة واشنطن بوست يقول إن أسعار الأدوية تسجل أكبر انخفاض لها منذ أكثر من 60 عاماً، لكنه أغفل الإشارة إلى أن الخبراء المذكورين في المقال نسبوا الانخفاض في الأسعار إلى جو بايدن، وليس إلى ترامب.

وعلّق البيت الأبيض، عبر حساباته الرسمية، على صورة ترامب بفخر: “وجهة نظر: أحضروا الأدلة”. كما شاركت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، الصورة أيضاً.

وكانت هذه الصورة واحدة من عدة صور التُقطت خلال جلسة تصوير مُعدّة مسبقاً يوم الجمعة، عندما اقترب ترامب من الصحفيين حاملاً نسخة من العنوان الرئيسي الذي أرادهم أن يروه. رفع الرئيس نسخة مطبوعة من العنوان، والأسطر الخمسة الأولى من المقال، ولوّح بها أمام الصحفيين، وشجعهم على تصويرها.

وقال بفخر: “العنوان الرئيسي اليوم هو بالضبط ما أقصده. هل رأيتموه؟”

ثم قرأ الخبر السار بصوت عالٍ، ورفع النسخة المطبوعة مرة أخرى أمام الكاميرات. وسأل: “حسنًا، هل وصل للجميع؟ لقد أخبرتكم أن هذا سيحدث.”

وقبل أن يبتعد عن الصحافة، كرر ترامب عبارة أنه يريدهم أن ينقلوا الخبر إلى الجمهور، وباعد بين يديه كما لو كان قد أدى للتو خدعة سحرية. وقال: “انخفضت أسعار الأدوية الموصوفة أكثر من أي وقت مضى خلال الستين عامًا الماضية.” ماذا عساي أن أقول أيضًا؟

ولكن ما لم يذكره الرئيس هو أن نص المقال، الذي نشرته صحيفة “واشنطن بوست” يوم الخميس، أشار إلى أنه بينما “نسب البيت الأبيض في عهد ترامب الفضل لنفسه” في أكبر انخفاض سنوي في أسعار الأدوية منذ أكثر من 60 عامًا في يوليو ، فإن خبراء مستقلين “أكدوا أن سياسة عهد بايدن التي تلزم برنامج الرعاية الصحية الحكومي (Medicare) بالتفاوض على أسعار بعض الأدوية الشائعة هي الأرجح في خفض التكاليف”.

وأشار تقرير “واشنطن بوست”، إلى أن “قانون خفض التضخم كان إنجازًا بارزًا للرئيس السابق جو بايدن، وهو إجراء شامل تم سنّه عام 2022 بهدف خفض أسعار الأدوية من خلال إلزام برنامج الرعاية الصحية الحكومي (Medicare)، وهو البرنامج الصحي الفيدرالي لكبار السن، بالبدء في التفاوض على الأسعار التي يدفعها لشركات الأدوية مقابل مجموعة من الأدوية الشائعة والمكلفة”. وأضاف التقرير: “دخلت أولى تخفيضات الأسعار حيز التنفيذ في بداية هذا العام”.

وانخفضت أسعار الأدوية الموصوفة بنسبة 3.1% في يوليو، وفقًا لبيانات مؤشر أسعار المستهلك الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل، الذي أقاله ترامب العام الماضي بسبب أرقام الوظائف التي وصفها بأنها “مزيفة”، والتي جاءت أضعف من المتوقع.

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن ريتشارد فرانك، الأستاذ الفخري لاقتصاديات الصحة في جامعة هارفارد، تشكيكه في أن سياسات ترامب هي السبب وراء انخفاض أسعار الأدوية.

وقال فرانك: “لو كنتُ أراهن على ما هو الأهم، لراهنتُ على الأرجح على قانون خفض التضخم”، مضيفًا أن جهود ترامب “لن تكون ضمن أولوياتي”.

اليوم السابع