جوجل Meet يتحول إلى مساعد ذكى لتدوين ملاحظات الاجتماعات الحضورية

كشف تقرير حديث، أن خدمة Google Meet لم تعد مخصصة لاجتماعات الفيديو فقط، إذ بدأت جوجل طرح ميزة جديدة تتيح للتطبيق تدوين ملاحظات الاجتماعات الحضورية باستخدام الذكاء الاصطناعي، لتساعد المشاركين على التركيز في النقاش بدلاً من الانشغال بتسجيل كل التفاصيل يدويًا.

Gemini يتولى مهمة تدوين الاجتماع

وتعتمد الميزة الجديدة على Gemini، الذي يبدأ في تسجيل ما يدور داخل الاجتماع بعد تفعيل خيار تدوين الملاحظات من تطبيق Google Meet أو عبر المتصفح ، وعند انتهاء الاجتماع، يعمل الذكاء الاصطناعي على تنظيم المحتوى وتحويله إلى ملخص واضح يتضمن أبرز النقاط التي نوقشت والمهام المطلوب تنفيذها.

كما يمكن للميزة إنشاء نص كامل لما تم تسجيله، ثم حفظ النتائج في مستند Google جديد داخل Google Drive ، وتصل رسالة بريد إلكتروني للمستخدم تتضمن رابط المستند، ما يسهل الرجوع إلى تفاصيل الاجتماع في وقت لاحق.

طرح تدريجي حسب نظام التشغيل

بدأت جوجل إتاحة الميزة لمستخدمي أندرويد اعتبارًا من 11 أغسطس 2026، بينما بدأ طرحها لمستخدمي الويب في 14 أغسطس ، أما مستخدمو أجهزة iPhone وiPad، فمن المقرر أن يبدأ وصول الميزة إليهم اعتبارًا من 31 أغسطس.

وتتوفر خاصية تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي ضمن مجموعة من الخطط المدفوعة، تشمل Business Standard وBusiness Plus وEnterprise Standard وEnterprise Plus، إلى جانب Google AI Pro وGoogle AI Ultra للمستهلكين وFrontline Plus.

وبهذه الخطوة، تسعى جوجل إلى توسيع دور Gemini داخل Meet، بحيث لا يقتصر استخدام الذكاء الاصطناعي على الاجتماعات عبر الإنترنت، بل يمتد أيضًا إلى الاجتماعات التقليدية، مع تحويل النقاشات إلى ملاحظات وملخصات منظمة يمكن الرجوع إليها بسهولة.

اليوم السابع