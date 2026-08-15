آبل تعلن عن سعيها لإجراء مفاوضات تسوية مع شركة إيبك جيمز

قدمت آبل طلبًا يشير إلى استعدادها لبحث إمكانية التوصل إلى تسوية مع شركة إيبك جيمز، وذلك بالإضافة إلى اقتراح هيكل عمولاتها المقترح للمشتريات التي تتم خارج نظام الشراء داخل التطبيق (IAP) الخاص بمتجر التطبيقات في الولايات المتحدة.

محاولة آبل للوصول لتسوية مع إيبك جيمز

وفقا لما ذكره موقع “9to5mac”، بموجب هيكل آبل المقترح، يمكن للشركة فرض عمولات تصل إلى 15% على المشتريات التي تتم عبر أنظمة دفع بديلة، وقد اعترضت إيبك جيمز فورًا، قائلةً إنها “تعتقد أن هذه الرسوم تتجاوز بكثير حدود توجيهات الدائرة التاسعة بشأن الرسوم المسموح بها”.

وبينما حظي هذا الطلب بالاهتمام، قدمت آبل اليوم أيضًا طلبًا آخر تطلب فيه من القاضية جونزاليس روجرز إصدار أمر بعقد جلسة تسوية بين الطرفين.

وكان تواصل الفريق القانوني لآبل مع محامي إبيك بشأن عقد جلسة تسوية قبل تقديم الطلب، لكن إبيك لم توافق على طلب آبل، وتؤكد آبل في طلبها أن للمحكمة سلطة إصدار أمر بعقد جلسة تسوية بين الطرفين حتى بدون موافقة إبيك، وتضيف أن الدائرة التاسعة نفسها شجعت كلا الطرفين على التوصل إلى اتفاق بشأن عمولة مناسبة للروابط الخارجية.

وتؤكد الشركة أيضًا أن “مناقشة تسوية محتملة في جلسة سرية وغير تنافسية من شأنها أن تزيد من احتمالية التوصل إلى حل عملي يُغني عن الحاجة إلى إجراءات إعادة النظر المطولة”.

تجدر الإشارة إلى أن الطلب المقدم لا يتضمن مقترحات أو عروضًا من آبل للتسوية، ولا يُعد مقترحًا للتسوية بحد ذاته، بل تطلب آبل من المحكمة إصدار أمر للأطراف بالدخول في مفاوضات تسوية تحت إشراف القاضي جوزيف سي. سبيرو.

اليوم السابع