«الدفاع التركية»: «اتفاقية مكة» للدفاع المشترك تتضمن تأسيس آليات ​سياسية وعسكرية

أكدت وزارة الدفاع التركية أن «اتفاقية مكة» للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، تتضمن تأسيس آليات ​سياسية وعسكرية، مشيرة إلى أنها ستعزز التعاون بين الدول الثلاث في ​مجال الصناعات الدفاعية.

وأوضحت الوزارة في إحاطتها الأسبوعية أن هذه ​الآليات ستضم وزراء: الدفاع ⁠والخارجية وقادة ​الجيوش من ⁠الدول ‌الثلاث، بما يوفر مستويات سياسية وعسكرية منتظمة للتشاور واتخاذ القرارات.

وأضافت أنه يجري التخطيط لإجراء مناورات عسكرية مشتركة ‌بموجب الاتفاقية، لافتة إلى أن التعاون بين الدول الثلاث، قد يشمل «الإنتاج المشترك وتبادل ​التكنولوجيا في الصناعات الدفاعية».

وأشارت وزارة الدفاع التركية إلى أنه «قد تنضم دول أخرى إلى الاتفاقية بمجرد تشكيل الآليات السياسية والعسكرية ووضع الترتيبات اللازمة».

الأنباء الكويتية