بوتين: روسيا سترد بالمثل على الاستيلاء على سفنها التجارية وستفعل ذلك في أي مكان

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو سترد بالمثل على أي استيلاء على سفنها التجارية وستفعل ذلك في أي مكان بما في ذلك المحيط الهادئ.

وقال بوتين خلال المرحلة الختامية من مناورات أسطول المحيط الهادئ الروسي “تحاول سلطات بعض الدول، في انتهاك للقانون البحري الدولي، تقييد حركة سفن المشغلين الاقتصاديين الخاصة بنا، وعلى وجه الخصوص السلمية، بل إنها فكرت مؤخرا في الاستيلاء على سفننا وبيع الممتلكات التي سرقتها منا. وهذا بالطبع ليس إلا قرصنة وسرقة. وإذا بدأوا بتطبيق هذا عمليا، فسوف نضطر إلى الرد بالمثل”.

وشدد أن موسكو ستفعل ذلك في أي مسطح مائي، بما في ذلك المحيط الهادئ، حيث يتزايد احتمال نشوب صراع بسبب الإجراءات الغربية.

وأشار إلى أن “الناتو” يتسلل هنا، ويتم إنشاء كتل عسكرية سياسية جديدة، ويتم نشر والتخطيط لنشر أنظمة أسلحة جديدة هنا، والتي تشكل تهديد على بلدنا”.

وأكد الرئيس بوتين أن روسيا لا تشكل أي تهديد لليابان وليس لها أي مطالبات ضدها. ولكن طوكيو أدرجت، ولأول مرة موسكو ضمن قائمة التهديدات الرئيسية.

وبدوره، حذر قائد أسطول المحيط الهادئ الروسي فيكتور ليينا في إحاطة شاملة قدمها للرئيس بوتين من تصاعد التوترات العسكرية والسياسية في آسيا والمحيط الهادئ، وأكد أن روسيا تمتلك كافة الموارد والقوات اللازمة لاحتجاز سفن الدول غير الصديقة وأسطول الظل التابع لها.

وأشار إلى أن التنسيق بين مختلف الوكالات والأجهزة المعنية قد تم تنظيمه بكفاءة عالية، وهي “مستعدة للبدء في تنفيذ هذه المهام”.

المصدر: RT