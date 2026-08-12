ترامب: روسيا تفرج عن جندى أمريكى سابق بعد محادثات مع بوتين

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن موسكو أفرجت الثلاثاء، عن جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية كان مسجوناً في روسيا منذ عام 2022.

وفي منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، كتب ترامب أن روسيا وافقت على الإفراج عن روبرت جيلمان (32 عاماً) لأسباب إنسانية بعد محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا أن الجندي الأمريكى المريض سيصل إلى قاعدة آندروز المشتركة بالقرب من واشنطن الثلاثاء.

وأضاف: “أنا فخور بالإعلان أن المواطن الأمريكى روبرت جيلمان، وهو جندي سابق في مشاة البحرية، في طريق العودة إلى وطنه”.

وأشاد الرئيس الأمريكى بالخطوة لافتاً إلى أن موسكو لم تطلب شيئاً للإفراج عن الجندي جيلمان: “نثمن هذا القرار، وحقيقة أن روسيا لم تطلب أي شخص في المقابل، ولم يُجر أي تبادل”.

وصرح إريك ليبسون، كبير مسؤولي الاستراتيجيات في منظمة (Global Reach) التي تمثل عائلة جيلمان، الأسبوع الماضي بأن جيلمان نُقل في أواخر يونيو من مستشفى السجن إلى جناح الطب النفسي في مستشفى مدني للطوارئ وهو في حالة قيمها أطباء بأنها “ذهول انفصالي”.

وتضمن منشور ترامب صورة لرجل يبدو هزيلاً على متن طائرة محاطاً بمجموعة من الأشخاص المبتسمين يحملون العلم الأمريكي. وقال الرئيس إنه تحدث إلى جيلمان، الذي طلب شطيرة برجر بالجبن عند الهبوط.

وأكد ترامب أنه سيحرص على تلبية طلب الجندي المفرج عنه “سأتكفل بذلك!”.

وتابع: “التقى روبرت جيلمان مجدداً بوالدته الحبيبة نانسي، التي كانت معه على متن الطائرة، وسيلتقي قريباً بجميع أحبائه”.

وأوضح ترامب أنه “خلال فترة إدارتي، منحنا أولوية قصوى لإعادة الأمريكيين المحتجزين في الخارج، وقد فعلنا ذلك على مستوى غير مسبوق، حيث أعدنا مئات الأشخاص إلى عائلاتهم. كما أطلقنا سراح العديد من غير الأمريكيين الذين كانوا رهن الاحتجاز في دول مختلفة حول العالم.

وأشار ليبسون أن جيلمان، الذي خدم في مشاة البحرية الأمريكية من أغسطس 2019 حتى أغسطس 2020، كان مسافراً بالقطار عندما اعتقلته السلطات في يناير 2022 في فورونيج.

وذكرت وسائل إعلام حكومية روسية أن السلطات احتجزته بتهمة ركل ضابط شرطة بينما كان مخموراً. وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف.

وتوجه ترامب بالشكر إلى مبعوثه الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، والمبعوث الخاص للاستجابة لحالات احتجاز الرهائن آدم بوهلر، والمدير الأول لمكافحة “الإرهاب” سيباستيان جوركا، ومستشاره جاريد كوشنر، والعديد من الأشخاص الآخرين الذين ساهموا في الإفراج عن الجندي جيلمان.

من جانبه، رحب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالإفراج عن جيلمان، قائلاً: “اليوم، وبعد أكثر من أربع سنوات من الاحتجاز في روسيا، أصبح روبرت غيلمان في طريقه إلى الوطن للقاء عائلته مجدداً”.

وأضاف: “ينضم جيلمان إلى أكثر من 100 أمريكي حررهم الرئيس ترامب خلال ولايته الثانية”، متابعاً: “نشكر روسيا على تعاونها مع المبعوث الخاص ستيف ويتكوف لإطلاق سراح السيد جيلمان، والسماح له بتلقي العلاج الطبي اللازم هنا في الولايات المتحدة”.

وواصل: “وبينما نقدر هذه الخطوة الإيجابية، فإننا لا نزال نسعى إلى العودة الفورية لجميع الأمريكيين الآخرين المحتجزين ظلماً، بمن فيهم ستيفن هوبارد، المصنف كمحتجز تعسفياً”، مؤكداً أن “ترامب سيواصل العمل حتى عودة جميع الأمريكيين المحتجزين إلى بلادهم”.

اليوم السابع