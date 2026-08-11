تهديد إيرانى باغتيال ترامب دفعه لمغادرة تركيا على متن طائرة سرية

كشفت صحيفة واشنطن بوست أن تهديداً إيرانيا باغتيال الرئيس دونالد ترامب أثناء مشاركته فى قمة الناتو الشهر الماضي قد أدت إلى عملية استثنائية حيث سافر الرئيس سراً من تركيا على متن طائرة عسكرية بديلة، بينما أعلنت البيت الأبيض أنه كان على متن طائرة الرئاسة إير فورس وان.

وبحسب وثائق أطلعت عليها الصحيفة ومسئولون مطلعون على الأمر، تم تنفيذ المهمة السرية التي لم يتم الكشف عنها من قبل دون علم الصحفيين وبعض موظفي البيت الأبيض الذين كانوا يعتقدون أنهم على متن نفس الطائرة التي يستقلها الرئيس.

وكانت الإدارة الأمريكية قد زعمت أن ترامب غادر تركيا، حيث عقدت قمة الناتو فى أنقرة، فى 8 يوليو الماضي على متن طائرة الرئاسة السابقة غير فورس وان. وقال ترامب آنذاك إنه سيستخدم طائرة الرئاسة السابقة بدلا من الطائرة القطرية التي أقلته. وأثيرت تساؤلات حول أمن طائرة بوينج 8-747، التي اهدتها قطر للولايات المتحدة، وقال ترامب بعد الرحلة إنها ستخضع لتحديثات إضافية.

في أنقرة، استقل ترامب طائرة الرئاسة الأمريكية القديمة (إير فورس ون) أمام عدسات التلفزيون. وبعد دقائق، نُقل سرًا إلى طائرة أصغر حجمًا – وهي طائرة نقل عسكرية من طراز C-32A – عبر شاحنة تموين مطار تُستخدم عادةً لتحميل الوجبات والإمدادات الأخرى قبل الرحلة، وفقًا لمسؤول أمريكي ومعلومات مؤكدة اطلعت عليها صحيفة “واشنطن بوست”. وأوضح المسؤول أن هذا جعل طائرة الرئاسة “تمويهًا” بوجود وسائل الإعلام وبعض موظفي البيت الأبيض على متنها.

وكان ترامب في أنقرة لحضور قمة الناتو مع قادة دول الحلف. وجاءت العملية في الليلة التي تلت تجديد القوات الأمريكية لضرباتها العسكرية على إيران بتوجيه من ترامب، عقب انهيار المفاوضات بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب المستمرة منذ أشهر.

وقالت واشنطن بوست إنه مع إجراء هذه المناورة، تم إخفاء موقع ترامب عن الرأي العام الأمريكي والعديد من كبار المسؤولين الأمريكيين لساعات. وبعد مرور أسابيع، لا يزال من غير الواضح مدى اتساع نطاق إفصاح الإدارة عن هذه العملية.

وتعليقاً على ذلك، دافع ستيفن تشيونج مدير الاتصالات فى البيت الأبيض عن الطائرة التي أهدتها قطر للولايات المتحدة.

وقال تشيونج فى بيان: “إن طائرة الرئاسة الأمريكية الجديدة طائرة متطورة للغاية، مزودة ببروتوكولات أمنية عالية المستوى تضمن سلامة الرئيس وفريقه. وكما صرّح الرئيس مؤخرًا، هناك العديد من أعداء أمريكا الذين يتربصون به، ونحن نستخدم كل الوسائل المتاحة لدينا لمواجهة هذه التهديدات”.

اليوم السابع