ترامب: الولايات المتحدة أزالت الألغام من مضيق هرمز بالكامل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أجرت عمليات نزع للألغام في مضيق هرمز بالكامل، مضيفا أن البحرية الأمريكية تسيطر بشكل كامل على هذا الممر المائى الحيوى.

ترامب: البحرية الأمريكية تسيطر على مضيق هرمز

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض: «إنه مفتوح الآن. انظروا، الجهة الوحيدة التي تسيطر على مضيق هرمز في الوقت الراهن هي البحرية الأمريكية».

ترامب: نسيطر على مضيق هرمز بنسبة 100%

وأضاف الرئيس الأمريكي: «من حين لآخر، يضعون لغما، ونحن نعثر عليه. وكما سمعتم على الأرجح، وربما لم تسمعوا، فقد أجرينا عمليات كنس للألغام في المضيق بأكمله».

وقال ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر على المضيق «بنسبة 100 بالمئة».

اليوم السابع