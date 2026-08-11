يوتيوب يصعّب على صناع المحتوى تحقيق أرباح من الإعلانات

تستعد منصة يوتيوب لتشديد شروط الانضمام إلى برنامج شركاء YouTube Partner Program، ما يجعل تحقيق الدخل من الإعلانات أكثر صعوبة أمام صناع المحتوى الجدد، في خطوة قد تؤثر بشكل خاص على القنوات الصغيرة والناشئة، وأعلنت المنصة تحديث قواعد تحقيق الدخل، على أن يبدأ تطبيق المتطلبات الجديدة اعتبارًا من 1 فبراير المقبل، حيث سيحتاج صانع المحتوى الجديد إلى امتلاك 1000 مشترك، إلى جانب تحقيق أحد شرطين: 8000 ساعة مشاهدة مؤهلة خلال آخر 12 شهرًا، أو 20 مليون مشاهدة مؤهلة لمقاطع Shorts خلال آخر 90 يومًا.

مضاعفة شروط تحقيق الدخل

تمثل القواعد الجديدة قفزة كبيرة مقارنة بالمتطلبات الحالية؛ إذ يشترط يوتيوب حاليًا امتلاك 1000 مشترك، بالإضافة إلى 4000 ساعة مشاهدة خلال العام الماضي أو 10 ملايين مشاهدة لمقاطع Shorts خلال 90 يومًا، وبذلك، ستتضاعف متطلبات المشاهدة المطلوبة تقريبًا بدءًا من فبراير، بينما سيظل شرط عدد المشتركين دون تغيير عند 1000 مشترك، وتعني هذه الخطوة أن القنوات الجديدة ستحتاج إلى تحقيق معدلات مشاهدة أكبر بكثير قبل أن تصبح مؤهلة للحصول على حصة من عائدات الإعلانات التي تحققها المنصة.

شروط جديدة لصناع محتوى Shorts

لن تتوقف التغييرات عند مرحلة الانضمام إلى البرنامج، إذ سيتعين على صناع محتوى Shorts الحفاظ على مستوى 10 ملايين مشاهدة خلال كل فترة زمنية مدتها 90 يومًا حتى يستمروا في الحصول على عائدات من صندوق الإيرادات، وفي حال تراجع عدد المشاهدات عن هذا الحد، لن يتم إخراج صانع المحتوى من برنامج الشركاء بالكامل، لكن سيتم إيقاف حصوله على الإيرادات خلال فترة الـ90 يومًا التي لم يحقق فيها الحد المطلوب.

قواعد جديدة لأعضاء برنامج الشركاء الحاليين

كما ستطال التغييرات صناع المحتوى الموجودين بالفعل داخل برنامج الشركاء اعتبارًا من العام المقبل، وسيُطلب منهم الحفاظ على تحقيق 1000 ساعة مشاهدة سنويًا أو مليون مشاهدة لمقاطع Shorts، لكن يوتيوب سيتيح لصناع المحتوى الحفاظ على وضعهم داخل البرنامج من خلال زيادة وتيرة النشر، إذ يمكن تجنب متطلبات المشاهدة إذا نشر صانع المحتوى فيديوهين طويلين أو 5 مقاطع Shorts خلال كل 90 يومًا، كما ستزيل المنصة صناع المحتوى من برنامج الشركاء إذا لم ينشروا أي محتوى لمدة 6 أشهر متواصلة.

يوتيوب يعول على Premium Lite لتعويض صناع المحتوى

وفي محاولة لتعويض صناع المحتوى عن تشديد قواعد تحقيق الدخل، قالت يوتيوب إنها تعمل على توسيع نطاق خدمة Premium Lite لتصبح متاحة في جميع الدول التي تتوفر فيها خدمة YouTube Premium، وتوفر Premium Lite تجربة مشاهدة خالية من الإعلانات، لكنها لا تتضمن خدمة بث الموسيقى التابعة ليوتيوب.

وتقول الشركة إن زيادة عدد مشتركي Premium Lite يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أرباح صناع المحتوى، مشيرة إلى أن المبدعين سيحصلون على حصة أفضل من الإيرادات الناتجة عن المشاهدات التي تأتي من مشتركي هذه الخدمة، لكن يظل من غير الواضح ما إذا كان توسع Premium Lite سيتمكن بالفعل من تعويض صناع المحتوى عن تشديد شروط تحقيق الدخل.

125 مليون مشترك في خدمات يوتيوب المدفوعة

لا تكشف يوتيوب عن عدد المشتركين في كل فئة من فئات خدماتها المدفوعة بشكل منفصل، لكنها أعلنت أن إجمالي عدد المشتركين المدفوعين في YouTube Premium وPremium Lite بلغ 125 مليون مشترك عالميًا، وفي المقابل، تستقطب المنصة نفسها، دون احتساب المشتركين في الخدمات المدفوعة، نحو 2.7 مليار مستخدم شهريًا حول العالم.

وتأتي هذه التغييرات في وقت تعمل فيه يوتيوب على توسيع حضورها في سوق بث المحتوى ومنافسة منصات مثل نتفليكس وHBO Max، وخلال الفترة الأخيرة، أبرمت المنصة اتفاقيات للحصول على حقوق بث حصرية لبرامج يقدمها مشاهير، من بينهم تريفور نواه، كما أتاحت لصناع المحتوى تنظيم أعمالهم ضمن ما يشبه “المواسم”، في محاولة لجعل يوتيوب أقرب إلى منصات البث التقليدية، وبينما تسعى المنصة إلى تعزيز مكانتها في سوق الفيديو والترفيه، قد تجعل قواعد تحقيق الدخل الجديدة الطريق أمام صناع المحتوى الجدد أكثر صعوبة، خصوصًا في ظل المنافسة الشديدة على المشاهدات والإعلانات.

اليوم السابع