Gemini يصل إلى مليار مستخدم ويقترب من صدارة سباق الذكاء الاصطناعي

حققت جوجل إنجازًا مهمًا في سباق الذكاء الاصطناعي، بعدما تجاوز تطبيق جيميني حاجز مليار مستخدم نشط شهريًا، ليصبح واحدًا من أسرع منتجات الشركة نموًا، وأعلن الرئيس التنفيذي لجوجل، سوندار بيتشاي، أن جيميني أصبح المنتج الرابع عشر في تاريخ الشركة الذي يصل إلى هذا العدد الضخم من المستخدمين.

منافسة مباشرة مع ChatGPT

ويأتي هذا الإنجاز في وقت تشتد فيه المنافسة بين جوجل وOpenAI، إذ وصل ChatGPT بدوره إلى مليار مستخدم نشط شهريًا في يونيو الماضي ، ويعكس وصول جيميني إلى الرقم نفسه سرعة انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي واعتماد المستخدمين عليها في حياتهم اليومية.

وتعمل جوجل على توسيع حضور جيميني عبر منظومتها بالكامل، من محرك البحث وخدمات Workspace إلى نظام أندرويد، إلى جانب تطبيق جيميني المستقل ، وحققت ميزات الذكاء الاصطناعي داخل بحث جوجل انتشارًا واسعًا أيضًا، بعدما تجاوز عدد مستخدميها النشطين شهريًا مليار مستخدم، إلا أن هذا الرقم منفصل عن عدد مستخدمي تطبيق جيميني.

استخدامات متزايدة للذكاء الاصطناعي

لم يتوقف نمو جيميني عند زيادة أعداد المستخدمين، إذ تواصل جوجل إطلاق نماذج وميزات جديدة، من بينها جيميني 3.5 فلاش، الذي تركز الشركة من خلاله على تحسين البرمجة ومهام وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على تنفيذ مهام بصورة أكثر استقلالية.

وكشفت جوجل أيضًا عن بعض أنماط استخدام التطبيق، موضحة أن 63% من مستخدمي جيميني يتحدثون مباشرة مع المساعد عبر ميزة الصوت ، كما ينتج جيميني أكثر من 150 مليون صورة يوميًا وفقًا لإحصاءات الشركة، ويمتد انتشار التطبيق إلى أجهزة آيفون أيضًا، حيث تقول جوجل إن جيميني أصبح يمتلك أكثر من 100 مليون مستخدم نشط على نظام iOS.

ويأتي تجاوز حاجز المليار مستخدم بعد فترة قصيرة من إعلان جوجل وصول عدد مستخدمي جيميني إلى أكثر من 950 مليون مستخدم نشط شهريًا، مع ارتفاع عدد المستخدمين النشطين يوميًا إلى ثلاثة أضعاف خلال عام واحد.

وتراهن جوجل على استمرار هذا الزخم مع اقتراب فعالية «صُنع بواسطة جوجل»، التي يُتوقع أن تكشف خلالها الشركة عن المزيد من الميزات المدعومة بتقنيات جيميني، خصوصًا على أجهزة بيكسل، في خطوة تعكس توسع الذكاء الاصطناعي ليصبح جزءًا أساسيًا من منتجات الشركة وخدماتها.

اليوم السابع