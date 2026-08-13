تيك توك يعود إلى الأجهزة الحكومية الأمريكية بعد سنوات من الحظر

في تحول لافت في سياسة الحكومة الأمريكية تجاه تطبيق تيك توك، أصبح بإمكان موظفي الحكومة الفيدرالية استخدام التطبيق وتصفح محتواه على الأجهزة الحكومية، بعد سنوات من القيود التي فُرضت عليه بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي وجمع البيانات.

ووفقًا لمذكرة جديدة صادرة عن مكتب الإدارة والميزانية الأمريكي، لم يعد الحظر الذي فُرض عام 2022 ينطبق على النسخة الحالية من تيك توك، استنادًا إلى رأي سابق لوزارة العدل الأمريكية ، وترى الوزارة أن النسخة الأمريكية الحالية من التطبيق أصبحت مملوكة لكيانات أمريكية، كما تعتمد على خوارزمية توصيات مختلفة عن تلك التي كانت مرتبطة بشركة بايت دانس الصينية.

نهاية واحدة من أبرز قيود تيك توك

كانت الحكومة الأمريكية قد حظرت استخدام تيك توك على معظم الأجهزة الفيدرالية في عام 2022، وسط مخاوف من إمكانية استغلال التطبيق في جمع بيانات المستخدمين أو التأثير على خوارزمية التوصيات من جانب الحكومة الصينية.

ورغم أن مسؤولين أمريكيين تحدثوا في السابق عن مخاطر محتملة تتعلق بالأمن القومي، فإن تفاصيل هذه المخاطر لم تُكشف بصورة كاملة أمام الرأي العام ، وفي المقابل ركز المشرعون على طريقة جمع التطبيق للبيانات وعلى علاقته السابقة بشركة بايت دانس.

وجاءت التطورات الأخيرة بعد سلسلة من الإجراءات التي استهدفت فصل عمليات تيك توك في الولايات المتحدة عن الشركة الصينية الأم ، وبعد أزمة قانونية وسياسية طويلة، أصبحت النسخة الأمريكية تُدار حاليًا بواسطة كيان يُعرف باسم «مشروع تيك توك المشترك»، ويضم مجموعة من المستثمرين، من بينهم أوراكل وسيلفر ليك، بينما تحتفظ بايت دانس بحصة تبلغ 19.9%.

وكالات حكومية تبدأ استخدام تيك توك

لم يقتصر التغيير على السماح للموظفين بتصفح التطبيق، إذ بدأت بعض الوكالات الحكومية الأمريكية بالفعل في إنشاء حسابات رسمية على المنصة ونشر المحتوى من خلالها، فقد أطلقت وزارة النقل ووزارة الخزانة ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية حسابات جديدة على تيك توك خلال الشهر الماضي، بينما كان البيت الأبيض قد أنشأ حسابًا رسميًا على المنصة في وقت سابق.

ويمثل هذا التحول تراجعًا واضحًا عن سياسة السنوات الماضية، عندما كان تيك توك من أكثر التطبيقات إثارة للجدل داخل المؤسسات الحكومية الأمريكية ، ومع السماح باستخدام النسخة الأمريكية الجديدة على الأجهزة الحكومية، يبدو أن القيود التي فُرضت على التطبيق في ذروة الخلافات المتعلقة بملكيته وعلاقته بالصين تقترب من نهايتها.

اليوم السابع