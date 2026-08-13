بين 35 ألف موظف.. شركة طيران أوروبية كبرى تسلم جزءًا من قراراتها إلى Gemini

ينتقل الذكاء الاصطناعى من روبوتات المحادثة إلى غرف تشغيل شركات الطيران، إذ وقعت Ryanair وهي إحدى كبرات شركات الطيران الأوروبية، اتفاقًا لمدة 5 سنوات مع Google Cloud لاستخدام Gemini ونماذج من Google DeepMind في أعمال تمتد من تنظيم جداول أطقم الطائرات إلى اتخاذ قرارات تشغيلية ومتابعة الأسطول والصيانة، فى واحدة من أبرز حالات إدخال نماذج الذكاء الاصطناعي مباشرةً إلى العمليات اليومية لشركة طيران ضخمة.

وكلاء ذكاء اصطناعي داخل شركة الطيران

وفقًا لتقرير منشور بموقع Reuters، ستنشر Ryanair خدمات Google Workspace وGoogle Cloud بين 35,000 موظف، كما ستستخدم Gemini Enterprise لبناء وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين يمكنهم أتمتة بعض القرارات وتحسين جدولة الأطقم وتقليل الاضطرابات التشغيلية، وستستعين كذلك بنماذج Google DeepMind ومنها AlphaEvolve وWeatherNext لدعم تشغيل الأسطول وتخطيط أعمال الصيانة، بينما لم يُعلن عن القيمة المالية للاتفاق.

Google تدخل غرفة العمليات وليس خدمة العملاء فقط

يأتى الاتفاق ضمن استراتيجية سحابية مزدوجة لدى Ryanair تجمع Google Cloud مع استخدام الشركة الحالي لخدمات Amazon Web Services بهدف تقليل مخاطر تعطل الأنظمة وتعزيز المرونة التقنية، وتقول الشركة إنها تحتاج إلى هذه البنية لدعم خطتها للوصول إلى 300 مليون مسافر سنويًا، وتكشف الصفقة أن الاستخدام الأكثر أهميةً للذكاء الاصطناعى فى الطيران قد لا يكون روبوتًا يجيب عن سؤال المسافر بل أنظمة تتدخل في الجداول والصيانة واتخاذ القرارات التي تحدد كيفية تشغيل آلاف الرحلات بكفاءة أكبر.

اليوم السابع