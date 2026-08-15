مايكروسوفت توحّد Copilot وMicrosoft 365 في تطبيق واحد وتوقف عدة ميزات للذكاء الاصطناعي

تتجه شركة مايكروسوفت إلى إعادة تنظيم تجربة استخدام مساعدها الذكي Copilot، من خلال دمج تطبيق Copilot الموجه للمستخدمين الأفراد مع Microsoft 365 Copilot المخصص لقطاع الأعمال في تطبيق موحد، على أن تبدأ التغييرات الجديدة اعتبارًا من 18 أغسطس 2026.

تطبيق واحد للحسابات الشخصية وحسابات العمل

وبموجب التحديث الجديد، سيتمكن المستخدمون من تسجيل الدخول إلى تطبيق Copilot باستخدام حساباتهم الشخصية أو حسابات العمل، بل وإضافة الحسابين معًا والتبديل بينهما بحسب المهمة التي يريدون تنفيذها.

كما سيحصل المستخدمون على إمكانية الوصول إلى تطبيقات Microsoft 365، مثل Word وExcel وOutlook، مباشرة من داخل تجربة Copilot الجديدة، إلى جانب إمكانية التعامل مع الملفات والمستندات وطرح الأسئلة حول محتواها.

وستظل الاشتراكات المدفوعة في Microsoft 365 توفر حدود استخدام أعلى مقارنة بالمستخدمين المجانيين، بينما سيواصل مستخدمو Copilot المجاني الاستفادة من المحادثات وإنشاء الصور وتحميل الملفات، مع وجود حدود للاستخدام.

إيقاف البحث المتعمق والبودكاست والدردشات الجماعية

بالتزامن مع عملية الدمج، قررت مايكروسوفت التخلص من عدد من الميزات الموجودة في Copilot ، ومن أبرزها ميزة البحث المتعمق (Deep Research)، التي لن تكون متاحة في التطبيق اعتبارًا من 18 أغسطس.

كما ستتوقف ميزة إنشاء وتسجيل ملفات البودكاست، بينما ستُلغى الدردشات الجماعية، مع تحويل المحادثات الجماعية الحالية إلى محادثات فردية ، ونتيجة لذلك لن تكون الرسائل والملفات التي شاركها أو أنشأها المشاركون الآخرون في الدردشات الجماعية متاحة بعد بدء التغيير.

وأوضحت مايكروسوفت ، أن عملية طرح الإصدار الجديد قد تتسبب مؤقتًا في عدم توفر بعض الميزات أو ظهور بعض المشكلات الوظيفية، إلى أن تكتمل عملية الانتقال إلى تجربة Copilot الموحدة.

اليوم السابع