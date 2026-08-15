نظارات آبل الذكية تستعد لحماية الخصوصية.. تنبيه جديد عند بدء التسجيل

تعمل شركة آبل على معالجة واحدة من أبرز المخاوف المرتبطة بالنظارات الذكية، وهي تسجيل الأشخاص بالصوت أو الفيديو دون علمهم، وذلك وفقًا لطلب براءة اختراع حديث قدمته الشركة إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي.

تنبيه واضح عند بدء التسجيل

وتشير براءة الاختراع إلى نظام يمكنه تنبيه المستخدم أو المحيطين به عند بدء تسجيل الصوت أو الفيديو ، وتطرح آبل استخدام مؤشر ضوئي مدمج بالقرب من الكاميرا للإشارة إلى أن النظارات تقوم بالتسجيل، إلا أن الشركة ترى أن المساحة المحدودة في النظارات قد تجعل الاعتماد على الضوء وحده غير عملي.

ولهذا السبب، تقترح آبل أيضًا استخدام إشارة صوتية أو لمسية، مثل إصدار نغمة أو اهتزاز، لإبلاغ المستخدم ببدء التسجيل، وهو ما قد يكون مفيدًا كذلك للأشخاص ضعاف البصر.

آبل تخشى التحايل على تنبيه التسجيل

ولا تقتصر فكرة البراءة على إصدار التنبيه فقط، إذ تقترح آبل آلية للتأكد من أن الإشارة الصوتية تأتي فعلًا من النظارات نفسها، وليس من مصدر خارجي يمكن استخدامه للتحايل على النظام.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الجدل حول الخصوصية مع انتشار النظارات الذكية المزودة بالكاميرات والميكروفونات، خصوصًا في الأماكن العامة ، ومع ذلك، تظل براءة الاختراع مجرد تقنية مقترحة، ولا يعني تسجيلها أن جميع هذه المزايا ستصل بالضرورة إلى المنتج النهائي.

وتشير التقارير ، إلى أن آبل تعمل على دخول سوق النظارات الذكية، مع توقعات بإطلاق أول نظارات لها خلال الفترة المقبلة، لتنافس منتجات مثل نظارات Ray-Ban Meta.

اليوم السابع