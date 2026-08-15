تطبيق واتساب يعمل على تطوير سمات دردشة بخلفيات متحركة

تتضمن أحدث نسخة تجريبية من واتساب لنظام iOS إشارات إلى مجموعة مُحسنة من خيارات تخصيص المحادثات، بما في ذلك خلفيات متحركة، كما رصد موقع WABetaInfo، تتضمن أحدث نسخة تجريبية من واتساب المتوفرة على TestFlight إشارات إلى ميزة سبق أن رصدوها في نسخة تجريبية سابقة من واتساب لنظام أندرويد، وهى مجموعات جديدة من سمات المحادثات مُقسّمة إلى فئات تُسمى “مميزة” و”رسومات” و”بسيطة”.

وفقا لما ذكره موقع “9to5mac”، ستقدم فئة “رسومات” خلفيات مستوحاة من نمط الرسومات الكلاسيكي لواتساب، بينما ستستخدم فئة “بسيطة” خلفيات بيضاء أو سوداء ثابتة حسب تفعيل الوضع الفاتح أو الداكن، أما فئة “مميزة”، فستتضمن خلفيات ذات حركة سلسة.

حركة خلفيات واتساب

ستكون الحركة بطيئة وتدريجية، بما يكفي لجعل الخلفية تبدو ديناميكية دون تشتيت الانتباه عن المحادثة، حيث قد قد تكون الحركة السريعة على الشاشة مشتتة للمستخدمين وغير مريحة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فهذا ليس قيدًا تقنيًا، بل قررت واتساب إبقاء الحركة خفيفة للحفاظ على تركيز المحادثة.

كما أن ألوان فقاعات الدردشة ستختلف باختلاف خلفية الشاشة، حيث تختارها واتساب تلقائيًا بدلًا من السماح للمستخدمين بتخصيصها بشكل منفصل.

وهذه الميزة لا تزال قيد التطوير ولم تُتح بعد للمختبرين التجريبيين، مع ذلك، ونظرًا لأن واتساب تعمل حاليًا على تطويرها لنظامي iOS وأندرويد، فمن المتوقع أن يبدأ بعض المختبرين التجريبيين برؤيتها قريبًا قبل إطلاقها رسميًا.

اليوم السابع