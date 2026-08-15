ChatGPT يتيح فتح ملفات Google Drive وتعديلها من داخل المحادثة

تطلق ChatGPT تكاملا أعمق مع Google Drive، وذلك بإضافة ملفات Drive إلى مكتبة ChatGPT الخاصة بالمستخدمين وتعديل المستندات دون مغادرة المحادثة، حيث أعلن آدم فراي، مدير منتجات المستهلكين في ChatGPT، على منصة X، أنه أصبح بإمكان المستخدمين المشتركين في باقات ChatGPT الآن إضافة ملفات Google Drive.

وفقا لما ذكره موقع “9to5mac”، يقول فراي إن هذا يسهل طرح الأسئلة على ChatGPT حول هذه الملفات، مضيفًا أنه يمكن للمستخدمين الضغط على زر “+” الموجود على الجانب الأيسر من حقل السؤال، ثم اختيار “إضافة من المكتبة”.

وبفضل التكامل الجديد، يمكن لمستخدمي ChatGPT المدفوعين الآن فتح ملفات Google Drive وحتى تعديلها مباشرةً في المحادثة، بدلاً من الاضطرار إلى التبديل إلى نافذة أخرى، ولا تزال ChatGPT توفر خيار فتح كل ملف في تطبيق Google المناسب، مثل Google Docs أو Google Sheets.

أوضح فراي في رده على أحد المستخدمين على منصة X، أن ChatGPT يقوم بتعديل الملف الفعلي في Google Drive، بدلاً من نسخ ملف ثابت بناءً على المستند الموجود.

ميزات أخرى تضاف إلى ChatGPT

بالإضافة إلى التكامل مع جوجل درايف، أشار فراي إلى ثلاث ميزات أخرى أُضيفت إلى ChatGPT هذا الأسبوع، أبرزها أداة اختبار جديدة تُمكن المستخدمين من طلب اختبار من ChatGPT حول موضوع مُحدد، حيث يقوم ChatGPT بإنشاء اختبار تفاعلي يتضمن خيارات متعددة، وإمكانية التنقل بين الأسئلة، وزر تلميح.

كما سلط فراي الضوء على التكامل الذي أُعلن عنه مؤخرًا بين ChatGPT وYelp، والذي يُتيح للمستخدمين حجز الطاولات والانضمام إلى قوائم انتظار المطاعم، بالإضافة إلى ميزة جديدة للمستخدمين المدفوعين تقدم “اقتراحات عالية الجودة” من الصفحة الرئيسية لروبوت الدردشة.

اليوم السابع