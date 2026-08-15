نتنياهو: بريطانيا «جمهورية إسلامية»

أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موجة واسعة من الانتقادات، عقب وصفه بريطانيا بأنها «الجمهورية الإسلامية البريطانية»، في تصريحات أوردتها إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تعبير حمل هجومًا مباشرًا على التحولات السياسية والمواقف الأوروبية تجاه إسرائيل.

وأعرب نتنياهو خلال حديثه عن أسفه إزاء ما وصفه بتغير المواقف الأوروبية من إسرائيل، مستحضرًا المواقف الأوروبية الداعمة لإسرائيل مسبقًا، مضيفًا «ابحث عن ذلك في بريطانيا اليوم، فيما يسمى جمهورية بريطانيا الإسلامية. ابحث عنه».

وعند سؤاله عما إذا كان هذا الوصف يمكن أن يمتد ليشمل القارة الأوروبية بأكملها، استند نتنياهو إلى تصريحات سابقة نُسبت إلى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، قائلاً: «قال أحدهم إن أول جمهورية إسلامية تمتلك أسلحة نووية ستكون الجمهورية الإسلامية البريطانية».

وربط نتنياهو هذه التصريحات بالعمليات الأمنية والعسكرية التي تنفذها إسرائيل ضد ما وصفه بالبنية التحتية الإيرانية، مشيرًا إلى الجهود الإسرائيلية لمنع تكرار ما اعتبره تهديدًا مماثلاً في دول أخرى، وقال: «نحن نتأكد من عدم وجود جمهورية أخرى هنا، في إيران».

المصري اليوم