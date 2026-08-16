طريقة زيادة سرعة متصفح “كروم” عندما يصبح بطيئا؟

يُعد Google Chrome من أكثر متصفحات الإنترنت استخدامًا حول العالم، لكنه في الوقت نفسه يشتهر باستهلاك قدر كبير من ذاكرة الوصول العشوائي، خصوصًا عند فتح عدد كبير من علامات التبويب أو تثبيت العديد من الإضافات، وإذا بدأت تلاحظ أن صفحات الإنترنت تستغرق وقتًا أطول في التحميل، أو أن الكتابة أصبحت بطيئة، أو أن مروحة الكمبيوتر تعمل باستمرار، فغالبًا لا تحتاج إلى إعادة تثبيت Chrome من جديد، ففي معظم الحالات، يمكن استعادة سرعته خلال دقائق من خلال بعض الإعدادات البسيطة.

ابدأ بإغلاق علامات التبويب غير المستخدمة

كل علامة تبويب مفتوحة في Chrome تستهلك جزءًا من الذاكرة، حتى لو كانت تعمل في الخلفية، لذلك، فإن الاحتفاظ بعشرات علامات التبويب المفتوحة قد يكون أحد أكبر أسباب بطء المتصفح، خصوصًا على الأجهزة التي تحتوي على ذاكرة RAM محدودة، كذلك ابدأ بإغلاق التبويبات التي لم تعد تستخدمها، وإذا كنت تحتاج إلى الاحتفاظ بصفحة للعودة إليها لاحقًا، يمكنك إضافتها إلى الإشارات المرجعية بدلًا من تركها مفتوحة طوال الوقت.

أغلق Chrome بالكامل وأعد تشغيله

ترك Chrome مفتوحًا لساعات أو أيام قد يؤدي إلى تراكم استهلاك الذاكرة بمرور الوقت، فالحل البسيط هو إغلاق جميع نوافذ Chrome بالكامل ثم تشغيله من جديد، ما يساعد على تحرير الذاكرة التي استهلكها المتصفح خلال جلسة الاستخدام الطويلة، ويمكن أن يكون إعادة تشغيل الكمبيوتر نفسه مفيدًا أيضًا، لأنه يغلق العمليات والخدمات الأخرى التي تستهلك الذاكرة وتنافس Chrome على موارد الجهاز.

حدّث Chrome إلى أحدث إصدار

تحديث المتصفح ليس مهمًا فقط للحصول على أحدث الميزات وإصلاح الثغرات الأمنية، بل قد يتضمن أيضًا تحسينات في الأداء واستهلاك الذاكرة، وللتأكد من حصولك على أحدث إصدار، افتح: Settings > About Chrome، ويقوم Chrome عادة بالبحث تلقائيًا عن التحديثات وتثبيتها عند توفرها.

احذف إضافات Chrome التي لا تستخدمها

قد تكون إضافات المتصفح Extensions أحد أكثر أسباب البطء شيوعًا، خاصة عندما تكون هناك إضافات كثيرة تعمل في الخلفية، حتى إذا لم تكن تستخدم الإضافة بشكل مباشر، قد تظل تنفذ عمليات وتستهلك جزءًا من موارد الجهاز، ولإدارة الإضافات، افتح قائمة النقاط الثلاث، ثم: Extensions > Manage Extensions، ووبعد ذلك احذف أي إضافة لم تعد تحتاج إليها، ويُفضل الانتباه بشكل خاص إلى الإضافات التي تدّعي تحسين السرعة أو تنظيف المتصفح، إلى جانب بعض إضافات القسائم والإعلانات وخدمات VPN، لأنها قد تستهلك موارد إضافية.

استخدم Task Manager لمعرفة سبب البطء

يمتلك Chrome أداة Task Manager تساعدك على معرفة الصفحات أو الإضافات التي تستهلك أكبر قدر من الذاكرة والمعالج، ويمكنك استخدامها لمعرفة أي علامة تبويب أو إضافة هي السبب في بطء المتصفح، ثم إغلاقها أو حذفها، وهذه الطريقة أفضل من التخمين، لأنها توضح لك بشكل مباشر أين تذهب موارد الجهاز.

فعّل Memory Saver

إذا كنت من المستخدمين الذين يفتحون عشرات علامات التبويب، فميزة Memory Saver قد تكون من أكثر الإعدادات فائدة لك، وتقوم هذه الخاصية بوضع علامات التبويب غير النشطة في وضع الخمول لتحرير الذاكرة المستخدمة، وعندما تعود إليها، يعيد Chrome تحميلها، يمكن تفعيلها من: Settings > Performance > Memory Saver ، وهذا الإعداد يساعد على تقليل استهلاك Chrome للـRAM، خصوصًا على الأجهزة التي تحتوي على ذاكرة محدودة.

امسح Cache وبيانات التصفح

مع مرور الوقت، تتراكم الملفات المؤقتة داخل Chrome، وقد يؤدي تضخمها أحيانًا إلى مشكلات في تحميل المواقع أو بطء التصفح، ويمكنك تنظيفها من خلال Settings > Privacy and security > Clear browsing data، ثم اختر Cached images and files وحدد الفترة الزمنية، ويمكن اختيار All time لمسح الملفات المؤقتة القديمة بالكامل، ومن الأفضل أن تبدأ بمسح الـCache فقط، لأن حذف ملفات تعريف الارتباط Cookies قد يؤدي إلى تسجيل خروجك من بعض المواقع وإزالة بعض إعداداتك الشخصية.

ماذا يحدث عند حذف Cookies؟

إذا قمت بحذف ملفات تعريف الارتباط إلى جانب Cache، فقد يتم تسجيل خروجك من بعض المواقع، كما قد تختفي بعض تفضيلات المواقع، لكن في المقابل، قد يساعد حذف Cookies في حل بعض مشكلات تحميل المواقع التي تستمر رغم تنظيف الملفات المؤقتة، لذلك، ابدأ بمسح Cached images and files، ولا تلجأ إلى حذف Cookies إلا إذا استمرت المشكلة.

إذا لم يتحسن الأداء.. أعد ضبط Chrome

إذا ظل Chrome بطيئًا رغم إغلاق التبويبات وحذف الإضافات وتنظيف الـCache، يمكنك اللجوء إلى خيار إعادة ضبط الإعدادات، ذهب إلى: Settings > Reset settings > Restore settings to their original defaults، وتؤدي هذه الخطوة إلى إعادة إعدادات Chrome إلى وضعها الافتراضي، مع تعطيل الإضافات ومسح بعض البيانات المؤقتة وإعادة إعداد صفحة البداية ومحرك البحث، وفي الوقت نفسه، لا يتم حذف الإشارات المرجعية أو كلمات المرور المحفوظة، ما يجعل إعادة الضبط خيارًا أقوى من خطوات التنظيف العادية دون الحاجة إلى إعادة تثبيت المتصفح بالكامل.

لماذا يصبح كروم أبطأ بمرور الوقت؟

هناك عدة عوامل تتراكم مع الاستخدام اليومي، فمع مرور الأشهر، تتزايد ملفات التخزين المؤقت وسجل التصفح وملفات تعريف الارتباط، بينما تستمر الإضافات في العمل والتحديث في الخلفية، ويزداد عدد علامات التبويب المفتوحة، كل عامل من هذه العوامل قد لا يكون مؤثرًا وحده، لكن اجتماعها يمكن أن يجعل Chrome أبطأ بشكل واضح.

كما تلعب ذاكرة RAM دورًا مهمًا، لأن Chrome يعتمد على عمليات منفصلة لعلامات التبويب والإضافات لتحسين الاستقرار والأمان، وهو ما قد يؤدي إلى استهلاك أكبر للذاكرة.

اليوم السابع