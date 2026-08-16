واتساب يتيح لك اختيار الإيموجى الذى تريد استخدامه بدلًا من الرموز التقليدية

يستعد تطبيق واتساب لإضافة ميزة جديدة قد تمنح المستخدمين حرية أكبر في اختيار الرموز التعبيرية التي يستخدمونها للتفاعل مع الرسائل، بعد سنوات من الاعتماد على مجموعة محددة من الرموز الافتراضية.

تخصيص رموز التفاعل حسب اختيار المستخدم

وتتيح ميزة التفاعلات في واتساب حاليًا استخدام ستة رموز أساسية هي الإبهام المرفوع، والقلب الأحمر، ووجه الضحك بدموع، والوجه المتفاجئ، والوجه الباكي، واليدين المطويتين، إلى جانب إمكانية الضغط على زر «+» للوصول إلى رموز تعبيرية أخرى.

لكن التحديث المنتظر سيجعل الأمر أكثر مرونة، إذ سيتمكن المستخدم من استبدال أي من الرموز الستة الافتراضية بالرموز التعبيرية التي يفضلها ويستخدمها باستمرار.

وبحسب المعلومات المتاحة، بدأ واتساب اختبار الميزة على أندرويد خلال الشهر الماضي، قبل أن تظهر أيضًا في النسخة التجريبية لنظام iOS عبر TestFlight، ما يشير إلى أن الشركة تعمل على توسيع نطاق اختبارها تمهيدًا لطرحها مستقبلًا.

ميزة مفيدة.. لكنها قد تكون مدفوعة

رغم أن تخصيص رموز التفاعل يبدو تغييرًا بسيطًا، فإنه قد يأتي مع مفاجأة غير سارة للمستخدمين المجانيين ، فالميزة مرتبطة، وفق التقرير، بالموجة الثانية من مزايا «واتساب بلس» المدفوعة.

وتشمل هذه الموجة أيضًا خصائص مثل السمات والأيقونات المخصصة، والملصقات المميزة، وإمكانية تثبيت عدد أكبر من المحادثات، وبذلك، قد يحتاج المستخدم إلى الاشتراك في الخدمة المدفوعة للاستفادة من تخصيص رموز التفاعل، إذا أبقت واتساب على خطتها الحالية عند إطلاق الميزة رسميًا.

ولا تزال الخاصية قيد الاختبار، لذلك يمكن أن تتغير تفاصيلها أو طريقة إتاحتها قبل وصولها إلى الإصدار النهائي ، وإذا تم إطلاقها بالشكل الحالي، فستمنح المستخدمين طريقة أسرع وأكثر شخصية للتعبير عن ردود أفعالهم داخل المحادثات.

اليوم السابع