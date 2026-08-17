مصر ترد على إثيوبيا: لن نقبل ولن نسمح بسيطرة أي أطراف علي تدفقات المياه لدول المصب

حذر مصدر مصري مسؤول، من خطورة التصريحات الأخيرة المنسوبة إلى وزير المياه والطاقة الإثيوبي بشأن اعتزام بلاده بناء سدود إضافية على نهر النيل، وما تردد عن السعي إلى “السيطرة” على تدفقات المياه إلى دولتي المصب.

وقال المصدر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن “هذه التصريحات تعكس، استمرار النهج الإثيوبي الأحادي وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي”، مؤكدا أنها تسقط مجددا الادعاءات الإثيوبية المتكررة بأن تحركاتها تستهدف التنمية دون الإضرار بالآخرين.

وأضاف أن هذا التوجه، لا يعكس سعيًا إلى تحقيق التنمية المشروعة بقدر ما يمثل محاولة لفرض الأمر الواقع واحتكار مورد مائي دولي مشترك، واستخدام الموقع الجغرافي لتهديد الحقوق والمصالح المائية لدولتي المصب، مشددا على أن القانون الدولي لا يقر مثل هذه الممارسات وأن مصر لن تسمح بفرضها كأمر واقع.

وأكد المصدر، أن نهر النيل “ليس ملكا لدولة بعينها”، وأن محاولات السيطرة عليه أو التحكم بشكل منفرد في تدفقاته تتعارض مع القواعد المستقرة للقانون الدولي المنظمة للأنهار الدولية المشتركة، وفي مقدمتها عدم الإضرار، والتشاور والتوافق والتعاون بحسن نية، واحترام حقوق ومصالح باقي دول حوض النيل.وأشار إلى أن “مصر سبق أن أكدت، في خطاباتها إلى مجلس الأمن الدولي، أنها ستتخذ كافة التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية حقوق ومقدرات الشعب المصري في نهر النيل”.وشدّد المصدر على أن أدوات الدولة المصرية “متعددة ومتشعبة وقادرة على النفاذ والدفاع عن مصالح الشعب المصري في نهر النيل”، مؤكدا أن القاهرة “لن تقبل ولن تسمح بسيطرة أي أطراف على تدفقات المياه إلى دولتي المصب”.وكان وزير المياه والطاقة الإثيوبي المهندس هبتامو إتيفا، صرّح إن “مصلحة مصر تكمن في الانخراط في مفاوضات ضمن أطر مشتركة، بدلًا من توجيه اتهامات غير مستندة إلى حقائق” بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف الوزير، في تصريحات لوكالة أنباء “فانا” الإثيوبية، رد خلالها على الانتقادات المصرية للمشروع، أن سد النهضة “لا يمثّل إنجازًا لإثيوبيا فحسب، بل يجسّد وحدة وتعاون الشعوب الأفريقية”، ويعكس ما وصفه بـ”رمزية الانتصارات التاريخية للقارة، وفي مقدمتها انتصار عدوا”.

وأكد وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إتيفا، أن سد النهضة لا يمثل مصدر قلق لدول حوض النيل، بل يوفر منافع مشتركة، مشيرًا إلى أنه أسهم في الحد من مخاطر الفيضانات التي كانت تتعرض لها مصر والسودان، كما يدعم التكامل الكهربائي الإقليمي من خلال تصدير الكهرباء إلى السودان وجيبوتي وكينيا.

ويعدّ سد النهضة أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ إثيوبيا، ويأتي تدشينه بعد سنوات من الجدل الإقليمي والدولي حول تداعياته على مياه نهر النيل.

وتعتبر مصر أن السد يؤثر سلبًا على حقها التاريخي في مياه النيل، فيما تقول الحكومة الإثيوبية إن “السد سيعزز خطط التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد”.

وكالة سبوتنيك