أول تعليق من الاتحاد الإفريقي بعد التوترات بين مصر وإثيوبيا

عبرت مفوضية الاتحاد الأفريقي عن بالغ قلقها إزاء تصاعد التوترات بين إثيوبيا وإريتريا ومصر، مؤكدة أنها تتابع التطورات بين الدول الثلاث عن كثب.

ودعت مفوضية الاتحاد الأفريقي الدول الأعضاء الثلاث إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن أي أعمال أو تصريحات من شأنها زيادة تصعيد التوترات وتقويض السلام والاستقرار الإقليميين.

التأكيد على الحوار والقنوات الدبلوماسية

أكدت المفوضية أهمية الحفاظ على قنوات الاتصال، وحثت الدول الثلاث على معالجة خلافاتها عبر القنوات الدبلوماسية الراسخة والحوار السلمي، وفقاً لمبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

وأكدت مفوضية الاتحاد الأفريقي استعدادها، بالتشاور مع الدول المعنية، لدعم الجهود الرامية إلى التهدئة والحوار والحل السلمي للخلافات.

المصري اليوم