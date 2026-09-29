القناة 12 العبرية: نتنياهو يزور أبو ظبي ويلتقي الرئيس الإماراتي محمد بن زايد

زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العاصمة الإماراتية أبو ظبي، الأحد، والتقى الرئيس محمد بن زايد، بحسب ما أفادت به مصادر للقناة 12 الإسرائيلية.

وتأتي الزيارة بعد أسبوعين من كشف صحيفة «هآرتس» عن التحذير الذي وجهه محمد بن زايد إلى نتنياهو، قبل أيام من أحداث 7 أكتوبر.

وذكر المراسل السياسي للقناة 12، يارون أبراهام، أن مصدرين أكدا أن نتنياهو توجّه إلى أبو ظبي صباحا على متن طائرة خاصة، وأمضى معظم اليوم في الإمارات. وأفاد موقع “واي نت” بأنه عاد إلى إسرائيل بعد اللقاء.

ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تقديم أي تفاصيل عن اللقاء. ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي إماراتي على الزيارة.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد نشرت الجمعة تقريرا نقلت فيه عن مصدرين أن بن زايد حذر نتنياهو، في أواخر سبتمبر 2023، من أن حركة حماس تستعد لهجوم. وبحسب الصحيفة، لم يذكر نتنياهو هذا التحذير في اجتماع عقده مع قادة الأجهزة الأمنية في الأول من أكتوبر من العام نفسه.

في المقابل، نفى مكتب نتنياهو تلقيه أي تحذير، ووصف الرواية بأنها “كذب مطلق”. وقال إن رئيس الوزراء لم يتحدث مع الرئيس الإماراتي في الفترة المذكورة.

وتأتي الزيارة في ظل تقارب بين البلدين منذ الحرب مع إيران، حينما زودت إسرائيل الإمارات بمنظومة “القبة الحديدية” مع طواقم تشغيلها. وبحسب “واي نت”، كانت الإمارات والبحرين الدولتين العربيتين الوحيدتين اللتين أبقتا ممثلا لهما في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة أثناء خطاب نتنياهو.

المصدر: RT + وكالات