رئيس وزراء النيجر يتهم فرنسا وأوكرانيا بزعزعة استقرار منطقة الساحل الإفريقي

اتهم رئيس وزراء النيجر، علي محمد الأمين زين، فرنسا وأوكرانيا بزعزعة استقرار منطقة الساحل الإفريقي.

وقال زين، خلال مشاركته في المناقشة العامة للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن “هذه المحاولة الخبيثة لزعزعة استقرار وسط منطقة الساحل، والتي تنفذها فرنسا بمشاركة فعلية من أوكرانيا، باتت موثقة الآن، وموثقة على نطاق واسع”.

وزعم زين أن جماعات مسلحة تخضع لسيطرة فرنسا وتتلقى الدعم من أوكرانيا، ومن دولتين أخريين لم يسمهما، تتواجد على الحدود الشمالية الشرقية للنيجر. ووفقاً لرئيس الوزراء، فإن هذه القوات تستعد لمهاجمة مواقع عسكرية ومنشآت نفطية تابعة للنيجر.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، الشهر الماضي، أن هجمات شنتها قوات مناهضة للحكومة في النيجر جرى صدها بمساعدة عسكريين من الفيلق الأفريقي التابع لوزارة الدفاع الروسية، مشددة على تضامن موسكو مع شعب النيجر على خلفية الهجمات.

وأكدت الوزارة أن روسيا ستواصل دعم النيجر في مكافحة المتطرفين، بمن فيهم أولئك الذين تحرضهم القوى الاستعمارية الأوروبية السابقة.

وكالة سبوتنيك