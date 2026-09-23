واشنطن ستستقبل 17.5 ألف لاجئ من ذوي البشرة البيضاء من جنوب إفريقيا

أخطرت وزارة الخارجية الأمريكية الكونجرس بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لاستقبال ما يصل إلى 17.5 ألف من ذوي البشرة البيضاء لاجئين من سكان جنوب إفريقيا.

وذكرت الخارجية الأمريكية في الوثيقة التي اطلعت عليها شبكة “CBS” أن الإدارة تعتزم تخصيص 17.5 ألف مقعد للاجئين في السنة المالية 2027، التي تبدأ في أكتوبر 2026.

وأضافت الشبكة أن الإخطار يتضمن توفير 500 مليون دولار لتأمين النفقات المستقبلية للحكومة الأمريكية لإعادة توطين اللاجئين الجنوب إفريقيين .

توترت العلاقات بين واشنطن وبريتوريا بشكل كبير بعد تصريحات ترامب عن تعرض السكان من ذوى البشرة البيضاء للاضطهاد في جنوب إفريقيا. وقد نفت السلطات الجنوب إفريقية مرارا هذه المزاعم، مشيرة إلى أن مشكلات الجريمة تمس جميع طبقات السكان.

وفي وقت لاحق، وقع ترامب مرسوما بوقف المساعدات لجنوب إفريقيا، وقال إن الولايات المتحدة ستوفر للمزارعين الذين يريدون مغادرة جنوب إفريقيا لأسباب أمنية “مسارا سريعا للحصول على الجنسية الأمريكية”.

ومن جهتها، انتقدت وزارة الخارجية الجنوب إفريقية خطط واشنطن لإعادة توطين ذوي البشرة البيضاء الجنوب إفريقيين في الولايات المتحدة.

اليوم السابع