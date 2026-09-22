انتخاب معاذ الخوالدة أمينًا عامًا لحزب الأمة

أعلن حزب الأمة مساء اليوم السبت، فوز معاذ الخوالدة بموقع أمين عام الحزب، في الانتخابات التي اجريت عقب مؤتمره العام السابع.

وتنافس الخوالدة مع زميله في الحزب النائب أحمد القطاونة.

وتقدم الخوالدة على القطاونة في الجولة الأولى من الانتخابات بـ 13 صوتا، الامر الذي اقتضى عقد جولة اقتراع اخرى، إلا أن القطاونة قرر الانسحاب لصالح الخوالدة.

وحصل الخوالدة على 382 صوتا، مقابل 369 صوتا لمنافسه القطاونة.

وأكد الخوالدة، عقب إعلان فوزه، أن مرحلة الانتخابات أصبحت خلف الحزب، وأن الأولوية خلال المرحلة المقبلة تتمثل في البناء وتعزيز الحضور الوطني، متعهداً بأن يكون أميناً عاماً لجميع الأعضاء، والعمل على توحيد الجهود وتحقيق تطلعاتهم.

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‏وثمّن الخوالدة موقف القطاونة وانسحابه من المنافسة ودعمه له، مشيداً كذلك بالمهندس وائل السقا، وما قدمه خلال قيادته للحزب في المرحلة السابقة، ومؤكداً أهمية البناء على الإنجازات المتحققة والاستفادة من جهود الأعضاء والأجيال السابقة.

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‏وشدد على توجه الحزب نحو بناء شراكات وطنية، ومد جسور التعاون مع مختلف مكونات العمل الوطني، بما يخدم الأردن والقضايا العربية والإسلامية، مؤكداً محورية القضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، ورفض مخططات تصفية القضية، والوطن البديل، ومسارات دمج الكيان الإسرائيلي في المنطقة.



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‏وجدد الخوالدة تأكيد وقوف الحزب إلى جانب الأردن والقوات المسلحة الأردنية في مواجهة أي خطر خارجي، مشيراً إلى أهمية تعزيز الموقف الوطني في مواجهة التحديات.

وكالة عمون الإخبارية