كيف تؤمن حساباتك على مواقع التواصل؟.. 7 خطوات تحمي حسابك من الاختراق

مع تزايد الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي في التواصل والعمل وحفظ الصور والبيانات الشخصية، أصبحت حماية الحسابات ضرورة لتجنب سرقة كلمات المرور أو الوصول غير المصرح به إلى المعلومات الخاصة، ويمكن للمستخدم اتخاذ مجموعة من الخطوات البسيطة لرفع مستوى أمان حساباته

1- استخدم كلمة مرور قوية ومختلفة

اجعل لكل حساب كلمة مرور مختلفة، وابتعد عن الكلمات السهلة أو المعلومات الشخصية التي يمكن توقعها، مثل تاريخ الميلاد أو رقم الهاتف.

2- فعّل المصادقة الثنائية

تضيف المصادقة الثنائية طبقة حماية إضافية، إذ لا يكفي معرفة كلمة المرور وحدها لتسجيل الدخول، بل يحتاج المستخدم إلى وسيلة تحقق أخرى.

3- لا تضغط على الروابط المشبوهة

تجنب الروابط التي تصل في رسائل وتطلب تسجيل الدخول أو تأكيد الحساب أو تحديث البيانات، خاصة إذا كانت الرسالة غير متوقعة، والأفضل الدخول إلى التطبيق أو الموقع الرسمي مباشرة.

4- لا تشارك رمز التحقق

إذا وصلك رمز لتسجيل الدخول أو استعادة الحساب، لا ترسله لأي شخص، حتى لو ادعى أنه من الدعم الفني للمنصة.

5- راجع الأجهزة التي سجلت الدخول

ادخل إلى إعدادات الأمان في حسابك، وتحقق من الأجهزة والجلسات النشطة. وسجّل الخروج من أي جهاز لا تعرفه، وغيّر كلمة المرور إذا لاحظت نشاطًا غير معتاد.

6- احذف التطبيقات غير الضرورية المرتبطة بحسابك

راجع التطبيقات والمواقع التي منحتها صلاحية الوصول إلى حساباتك، وألغِ وصول أي تطبيق لم تعد تستخدمه أو لا تتذكر أنك سمحت له بذلك.

7- حدّث بيانات استرداد الحساب

تأكد من أن رقم الهاتف والبريد الإلكتروني المرتبطين بالحساب ما زالا تحت سيطرتك، لأنهما قد يكونان الوسيلة الأساسية لاستعادة الحساب عند فقدان الوصول إليه، وفي حالة ملاحظة منشورات أو رسائل لم يرسلها المستخدم، أو تسجيل دخول من جهاز غير معروف، يجب التحرك سريعًا بتغيير كلمة المرور وإنهاء الجلسات الغريبة واستخدام أدوات استرداد الحساب الرسمية للمنصة.

اليوم السابع