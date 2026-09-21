كيفية التبديل بين هاتفين على CarPlay بسهولة؟

إذا كان هناك أكثر من هاتف iPhone مقترن بنظام Apple CarPlay في السيارة، فقد يواجه السائق مشكلة عندما يتصل النظام تلقائيًا بهاتف الراكب بدلًا من هاتفه، وعلى الرغم من إمكانية ربط عدة هواتف بالسيارة، فإن CarPlay يعمل مع هاتف واحد فقط في الوقت نفسه.

تبديل اتصال CarPlay بين هاتفين

وتختلف طريقة التبديل حسب الشركة المصنعة للسيارة ونظام المعلومات والترفيه المستخدم ، في بعض السيارات يمكن اختيار هاتف أساسي أو مفضل من إعدادات Bluetooth أو قائمة إدارة الأجهزة، بحيث يحصل على الأولوية عند وجود أكثر من iPhone قريب.

وتوفر بعض الشركات، إمكانية التبديل بين CarPlay وAndroid Auto من نظام السيارة، مع إمكانية تذكر تفضيلات الاتصال لاحقًا.

وفي حال لم ينجح التبديل، يمكن إيقاف البلوتوث والاتصال اللاسلكي مؤقتًا على الهاتف الآخر، رغم أن هذه الطريقة ليست عملية دائمًا ، كما يمكن تجربة توصيل هاتف السائق بالسيارة عبر كابل، لكن هذا الحل لا يضمن دائمًا أن السيارة ستعطيه الأولوية.

حل بديل للتحكم في الموسيقى

وإذا كان الهدف هو السماح للراكب بالتحكم في الموسيقى فقط، فلا حاجة بالضرورة إلى تبديل اتصال CarPlay ، فمنذ iOS 17، تتيح ميزة SharePlay في السيارة للركاب الانضمام إلى جلسة Apple Music الخاصة بالسائق وإضافة الأغاني أو إعادة ترتيبها أو حذفها من هواتفهم.

كما توفر Spotify ميزة Jam التي تسمح للركاب بالمشاركة في جلسة الموسيقى والتحكم في قائمة التشغيل من أجهزتهم ،

لكن هذه الحلول تقتصر على التحكم في الموسيقى، بينما يحتاج الراكب إلى تبديل اتصال CarPlay يدويًا إذا أراد استخدام الملاحة أو عرض الرسائل على شاشة السيارة.

اليوم السابع