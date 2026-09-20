ترامب يعتزم تعيين مستشار جديد للذكاء الاصطناعي وإنشاء «قوة AI» دون تفاصيل

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين مستشار جديد للذكاء الاصطناعي، في منصب يُعرف باسم «قيصر الذكاء الاصطناعي»، إلى جانب إنشاء «قوة للذكاء الاصطناعي»، لكنه لم يكشف حتى الآن عن تفاصيل بشأن الشخص الذي سيتولى المنصب أو طبيعة القوة الجديدة وكيفية تنفيذ المبادرتين.

ترامب: لن نعرقل نمو صناعة الذكاء الاصطناعي

وقال ترامب، فى منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»، إن الولايات المتحدة لن تعمل على تقييد أو خنق نمو صناعة الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن إدارته ستدعم القطاع وتراقب تطوره، مع الاستعانة بالنظامين الجنائي والمدني للتعامل مع أي ممارسات سيئة أو مخالفات.

وتأتي تصريحات ترامب فى وقت تتزايد فيه المخاوف داخل واشنطن بشأن المخاطر المحتملة التي قد تسببها تقنيات الذكاء الاصطناعي للبشر والممتلكات، إذ حذر باحثون ومتخصصون في القطاع من أن التطور السريع لهذه التقنيات قد يحمل مخاطر كبيرة إذا لم تتم إدارة استخدامها بصورة آمنة.

ثاني «قيصر للذكاء الاصطناعي» في إدارة ترامب

وفي حال تنفيذ ترامب تعهده، سيكون هذا ثاني شخص يشغل منصب «قيصر الذكاء الاصطناعي» في إدارته، بعدما تولى رجل الأعمال والمستثمر في رأس المال الجريء ديفيد ساكس هذا الدور في وقت سابق، قبل أن يتنحى عنه خلال الربيع وينتقل إلى دور استشاري خارجي، وكان ساكس قد عبّر بدوره عن موقف متشكك تجاه فرض قواعد تنظيمية جديدة على الذكاء الاصطناعي، وقال خلال فعالية لـ«بوليتيكو» إن مطوري تقنيات الذكاء الاصطناعي يجب أن يتحملوا مسؤولية ضمان سلامة منتجاتهم، ويمكن تحميلهم المسؤولية القانونية إذا ظهرت مشكلات، معتبرا أن وضع قواعد اتحادية جديدة ليس ضروريا.

سباق أمريكي صيني على قيادة الذكاء الاصطناعي

ويأتي إعلان ترامب قبل أيام من اجتماعه المقرر مع الرئيس الصيني شي جين بينج، في ظل المنافسة المتصاعدة بين واشنطن وبكين على قيادة قطاع الذكاء الاصطناعي، الذي تعتبره الحكومتان عنصرا أساسيا في تعزيز القوة الاقتصادية والعسكرية، ويرى ترامب وعدد من المسؤولين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا أن الإفراط في تنظيم الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى إبطاء التطور الأمريكي في هذا المجال ويضعف قدرة الشركات الأمريكية على منافسة نظيراتها الصينية، بينما تعارض جماعات معنية بالسلامة هذه الرؤية وتحذر من أن غياب الضوابط قد يزيد المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بنائب رئيس الوزراء الصيني خه ليفنغ، الأحد، في مقر بنك «جيه بي مورجان تشيس» بنيويورك، لمناقشة أمن الذكاء الاصطناعي والتجارة وعدد من القضايا الاقتصادية الأخرى، وفقا لشخص مطلع على ترتيبات الاجتماع، ولم يصدر البيت الأبيض ردا فوريا على طلب للتعليق على منشور ترامب بشأن تعيين مستشار جديد للذكاء.

اليوم السابع