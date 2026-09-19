ماكرون: نتعاون مع مصر والسعودية لنقل الغاز إلى فرنسا

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إن بلاده تعمل على تعزيز التنسيق مع عدد من دول الشرق الأوسط؛ لتأمين إمدادات النفط والغاز، لافتًا إلى تعاون فرنسا مع مصر والسعودية لإيصال الغاز إلى الأراضى الفرنسية، وفقًا لتصريحات نقلتها «القاهرة الإخبارية»، اليوم الجمعة.

وأضاف «ماكرون»، أن التحركات الفرنسية تأتى فى ظل تداعيات التوترات الإقليمية على أسواق الطاقة، والحاجة إلى تأمين إمدادات مستقرة وتعزيز قدرة أوروبا على مواجهة اضطرابات السوق.

وأشار الرئيس الفرنسى، إلى تنسيق باريس مع دول الشرق الأوسط لتأمين إمدادات النفط والغاز إلى فرنسا، موضحًا «ربما نفرج عن المخزون الاستراتيجى الأوروبى للمساهمة فى خفض أسعار الطاقة»، مؤكدًا أن «النزاع فى الشرق الأوسط يفاقم أزمة الطاقة فى العالم».

المصري اليوم