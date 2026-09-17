ترامب يرفع تصنيف دولة المخدرات عن فنزويلا.. ويلوح بخطوة مماثلة لكولومبيا

أعلنت الولايات المتحدة إزالة فنزويلا من قائمة الدول التي تقول إنها أخفقت في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمكافحة المخدرات، ولوّحت بإمكانية اتخاذ خطوة مماثلة تجاه كولومبيا العام المقبل إذا أحرزت حكومتها الجديدة تقدماً في مكافحة تهريب الكوكايين.

واستند الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تعاون فنزويلا في مواجهة عصابات المخدرات منذ احتجاز القوات الأمريكية للرئيس نيكولاس مادورو في يناير، بما في ذلك سقوط زعيم عصابة “ترين دي أراجوا” هكتور جيريرو، المعروف باسم “نينيو جيريرو”، بحسب “بلومبرغ”.

وقال ترامب في بيان أُرسل إلى الكونجرس في 15 سبتمبر الجاري: “بالنظر إلى الخطوات الإيجابية التي اتخذتها فنزويلا في ظل الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريجيز، قررت أن فنزويلا لم تعد مصنفة على أنها أخفقت بشكل واضح في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمكافحة المخدرات”.

كولومبيا على القائمة مؤقتاً

وستظل كولومبيا مصنفة على أنها أخفقت في الوفاء بالتزاماتها في الوقت الحالي، لكن ترامب حمّل الرئيس السابق جوستافو بيترو مسؤولية وصول إنتاج الكوكايين إلى مستويات قياسية، في حين أشاد بالحكومة الجديدة التي تولت السلطة في أغسطس.

وقال ترامب إن تعهد الرئيس أبيلاردو دي لا إسبرييلا بشن حملة مكثفة لمكافحة زراعة نبات الكوكا وإنتاج الكوكايين قد يساعد كولومبيا على الخروج من القائمة العام المقبل.

وأضاف: “سأدرس رفع تصنيف الدولة باعتبارها أخفقت بشكل واضح، وهو تصنيف لا يزال قائماً فقط بسبب عدم الكفاءة والفوضى التي أنتجتها الحكومة السابقة المنتمية إلى أقصى اليسار، والتي كانت في السلطة طوال الجزء الأكبر من العام الماضي”.

يتضمن اتفاق إدارة ترامب مع فنزويلا على منح البنتاجون حصة في شركة نفطية خاصة وحقوقاً تفضيلية، ضمن خطة لتأمين احتياطيات ضخمة من النفط الخام.

وتسلط هذه الخطوة الضوء على إعادة تشكيل علاقات واشنطن في مجال مكافحة المخدرات في أمريكا اللاتينية، بالتزامن مع فوز قادة محافظين في عدد من الانتخابات الأخيرة.

وقال ترامب إنه يتوقع أن تحقق فنزويلا مزيداً من التقدم القابل للقياس في تفكيك ما وصفها بـ”جماعات إرهابية مرتبطة بالمخدرات”، ووقف تهريب المخدرات عبر أراضيها إلى الولايات المتحدة.

كما قال إن كولومبيا أصبحت الآن في موقع يؤهلها لاستئناف دورها بوصفها “الشريك الأمني الأبرز” لواشنطن في نصف الكرة الغربي.

وقالت سفيرة كولومبيا لدى الولايات المتحدة ماريا كونسويلو أراوخو إن الدولة الواقعة في منطقة الأنديز ستنفذ استراتيجية للقضاء على المحاصيل غير المشروعة باستخدام جميع الوسائل القانونية المتاحة.

وأضافت أراوخو في بيان: “هدفنا هو مواجهة سلسلة تجارة المخدرات بأكملها، بدءاً من المحاصيل غير المشروعة والمختبرات وسلائف المواد الكيميائية، وصولاً إلى طرق التهريب والتمويل الإجرامي وهياكل القيادة والشبكات الدولية”.

وتفرض المحكمة الدستورية في كولومبيا شروطاً صارمة على أي استئناف لرش مبيد “الجليفوسات” جواً، بسبب المخاطر المحتملة على الصحة والبيئة.

كما اتجهت إدارة دي لا إسبرييلا نحو اختبار مبيدات أعشاب بديلة، إلا أن تجربة تجريبية مقررة باستخدام مادة “جلوفوسينات أمونيوم” واجهت تعليقاً قضائياً.

اليوم السابع