نقص الكوادر يدفع ألمانيا لفرض تكليف عسكري إلزامي

يعتزم وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اللجوء إلى ‌إصدار تكليفات إجبارية لضمان استكمال ​تشكيل اللواء المدرع الألماني في ⁠ليتوانيا. وأعلنت وزارة الدفاع في برلين أن نحو 80 بالمئة ‌من الوظائف يشغلها متطوعون في الوقت الحالي.

وأوضحت وزارة الدفاع الألمانية اليوم الاثنين إن هناك بعض “المجالات التي تعاني نقصًا” في القوات المسلحة الألمانية، إذ إن هناك عجزا في المتخصصين بالخدمات اللوجستية—على غرار القطاع الاقتصادي المدني—إضافة ​إلى الكوادر المتخصصة ⁠في تقنية المعلومات. وبناءً عليه، يجرى في القطاعات التي تعاني نقص ‌الكوادر فحص ​اللجوء إلى خيارات التكليف القصير الأجل، ونظم التناوب، ‌والخدمات الميدانية القصيرة ‌المدة.

وتتعلق قرارات التكليف الإلزامي ببضع مئات من الوظائف العسكرية التي لم يُعثر بعد على رجال ونساء لشغلها. وأشارت ‌تقديرات الوزارة إلى أن عدد هذه الوظائف “يتألف من ثلاثة أرقام ​متوسطة”.

جريدة الرياض