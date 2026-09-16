Meta تطلق Meta One.. اشتراك جديد يجمع خدمات التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة Meta خدمة اشتراك جديدة باسم Meta One، تجمع بين خدماتها المدفوعة على Instagram وFacebook وWhatsApp، إلى جانب مزايا إضافية لأدوات الذكاء الاصطناعي، في محاولة لتوفير حزمة واحدة للمستخدمين الراغبين في الحصول على مزايا متقدمة، وأكدت Meta أن الاستخدام الأساسي لتطبيقات Instagram وFacebook وWhatsApp وخدمة Meta AI سيظل متاحًا مجانًا، بينما توفر الخدمة الجديدة مزايا إضافية للمشتركين، تشمل استخدامًا أكبر لأدوات الذكاء الاصطناعي وإنشاء المزيد من الصور ومقاطع الفيديو.

Meta One.. خطتان للمستخدمين الأفراد

طرحت Meta للمستخدمين الأفراد خطتين ضمن الخدمة الجديدة، تبدأ الأولى Core بسعر 7.99 دولار شهريًا، وتجمع بين Instagram Plus وWhatsApp Plus وFacebook Plus، إلى جانب مزايا إضافية للذكاء الاصطناعي، وتتيح الخطة للمشتركين استخدام Meta AI بشكل أكبر، مع إمكانية إنشاء المزيد من الصور والفيديوهات والاستفادة من أدوات مثل Restyle على Instagram، أما خطة Premium فتبلغ 19.99 دولار شهريًا، وتوفر جميع مزايا Core مع مساحة استخدام أكبر لأدوات الذكاء الاصطناعي.

خطط مخصصة لصناع المحتوى والشركات

لم تقتصر Meta One على المستخدمين الأفراد، إذ تقدم الشركة أيضًا مجموعة من الخطط الموجهة إلى صناع المحتوى والشركات،وتبدأ خطة Essential من 14.99 دولار شهريًا، بينما تبدأ Advanced من 49.99 دولار، وتصل الخطط الأعلى إلى 149 دولارًا لخطة Expert و499 دولارًا شهريًا لخطة Max، وتشمل هذه الخطط، بحسب مستوى الاشتراك، شارة توثيق، وحماية من انتحال الهوية، وتحسينات للملفات الشخصية، ومزايا إضافية لأدوات Meta Business Agent على WhatsApp، وتوفر خطة Advanced أيضًا أدوات مثل جدولة القصص لمدة تصل إلى 30 يومًا، وإضافة روابط إلى المنشورات وReels، وتحليلات قابلة للتصدير، ومعلومات أعمق عن الجمهور، إلى جانب إمكانية منح أعضاء الفريق صلاحيات الوصول دون مشاركة كلمات المرور.

أكثر من 50 ميزة في حزمة واحدة

تقول Meta إن Meta One تجمع حاليًا أكثر من 50 ميزة عبر تطبيقاتها وخدمات الذكاء الاصطناعي، مع خطط لإضافة منتجات أخرى مستقبلًا، من بينها Edits ومزايا مرتبطة بالنظارات الذكية، وأوضحت الشركة أن الأسعار والمزايا ومدى توافر الخدمة قد تختلف وفقًا للمنطقة والتطبيق ونوع الحساب، مع استمرارها في توسيع الحزمة وإضافة المزيد من أدوات الذكاء الاصطناعي خلال الفترة المقبلة.

اليوم السابع