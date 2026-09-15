مصر.. مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية لمدة عام

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2807 لسنة 2026 بمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية، وذلك لمدة عام إضافي.

ونص القرار، المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 37 مكرر (أ) بتاريخ 14 سبتمبر 2026، على مد الفترة المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023، والتي سبق مدها بموجب قرارات لاحقة أرقام 4313 لسنة 2023، و1050 و3004 لسنة 2024، و3175 لسنة 2025.

وبموجب القرار الجديد، تستمر إتاحة الفرصة أمام الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم لمدة عام إضافي، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها رقم 9 لسنة 1960، وعلى قرارات مجلس الوزراء السابقة المنظمة لمد فترة توفيق الأوضاع، وبناءً على ما عرضته وزارة الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء.

ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في الجريدة الرسمية، فيما صدر القرار برئاسة مجلس الوزراء في 14 سبتمبر 2026، الموافق 2 ربيع الآخر سنة 1448 هجرية، ووقعه الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

صدى البلد