الرئيس الإيراني: المحادثات مع ولي عهد أبوظبي كانت جيدة واتفقنا على طي صفحة الماضي

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الأحد، إن اجتماعه مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال قمة “بريكس”، شهد حوارًا بنّاء بشأن القضايا والمخاوف القائمة، وذلك في أول محادثة بينهما بعد الحرب والتوترات التي شهدتها منطقة الخليج.

وأوضح بزشكيان أن الجانبين اتفقا على “طي صفحة الماضي والتطلع إلى المستقبل”، والتوصل إلى تفاهم بشأن سبل بناء مستقبل مشترك، وفقا لوكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية.

وكان الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كتب على منصة “إكس”، اليوم الأحد إن “لقاء ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد، على هامش قمة “بريكس”، بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في إطار لقاءاته مع القادة المشاركين، يجسّد نهج الإمارات القائم على ركيزتي الردع والدبلوماسية، إذ لا يستقيم أحدهما من دون الآخر”.

وتابع: “فالردع يعزّز مصداقية الدبلوماسية، فيما تنجح الدبلوماسية حين تنطلق من موقع الندية والقدرة، لتشكّل في المحصلة السبيل الأمثل نحو تحقيق أمن إقليمي مستقر ومستدام”.

ومضى قرقاش: “ولا بد من الإشارة إلى أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، عبّر، خلال الأزمة الممتدة، عن مواقف وتصريحات اتسمت بالاتزان والعقلانية، وهي مواقف لا يمكن تجاهلها في هذه المرحلة الدقيقة”.

والتقى ولي عهد أبوظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أمس السبت، على هامش قمة “بريكس” الـ18 في العاصمة الهندية نيودلهي، بالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان.

وفي 28 فبراير/ شباط 2026، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، منها الإمارات العربية المتحدة، وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم “الاستباقي” كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ”التهديد المقبل” من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.

وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب، التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يوما، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى، قبل تعثر عملية التنفيذ والمفاوضات لاحقًا وانتهاء مدة الستين يوما، في 17 أغسطس/ آب الجاري.

ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز الماضي، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.

وبالمقابل، ردّت القوات المسلحة الإيرانية بشن غارات على “قواعد أمريكية” في دول عدة بالمنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار.

وكالة سبوتنيك