ماسك يذكر العالم… الذكاء الاصطناعي قد يكون أخطر من الأسلحة النووية

دعا الملياردير الأمريكي وصاحب شركتي “سبيس إكس” و”تيسلا”، إيلون ماسك، إلى الحذر من الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أنه قد يكون أكثر خطورة من الأسلحة النووية، حسبما أشار إليه من أكثر من عقد من الزمن.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، داريو أمودي، قد دعا يوم السبت إلى إبطاء تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر قوة بسبب المخاوف المتعلقة بالسلامة. وأعرب ماسك لاحقًا عن تأييده لهذا المقترح.

ورد ماسك على منشور له يعود إلى عام 2014 بالقول: “قبل 12 عامًا”، وكان قد شدد فيه على أن الذكاء الاصطناعي “قد يكون أكثر خطورة من الأسلحة النووية”.

وكان الباحث في شركة أنثروبيك، جاكوب كوكسون، قد أعلن في وقت سابق مغادرته قطاع الذكاء الاصطناعي، خشية أن يؤدي السباق بين شركات التكنولوجيا إلى اقتراب العالم من “نقطة اللاعودة”، وقد يفضي إلى سيناريو كارثي بحلول نهاية عام 2027.

وأعلنت مجموعة من 25 عالم رياضيات، حائزين على ميدالية فيلدز المرموقة، أن الذكاء الاصطناعي يلحق الضرر بالرياضيات ومجتمعها.

وكتب العلماء في بيان نشر على موقع “الرياضيات والذكاء الاصطناعي”: “إن سعي صناعة الذكاء الاصطناعي إلى جعل حل المسائل الرياضية معيارًا يضر بالرياضيات والمجتمع الرياضي”.

وأضاف العلماء: “فأهداف شركات الذكاء الاصطناعي والمجتمع الرياضي تتعارض بشكل كبير”.

وكالة سبوتنيك