بوتين: روسيا لا تهدد أوروبا ولا تسعى لصراع معها

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تهدد دول أوروبا ولا تنوي تهديدها، مشددا على أنه لا توجد لدى موسكو أي أسباب للصراع مع القارة الأوروبية.

وقال بوتين، في تصريحات للصحفيين على هامش قمة “بريكس” في نيودلهي: “نحن لا نهدد الدول الأوروبية ولا ننوي تهديدها”.

وأضاف: “اليوم يخيفون سكانهم بتهديد روسي وهمي، يزعم أنه نشأ منذ زمن الاتحاد السوفيتي – لا، لا يوجد مثل هذا التهديد ولم يكن موجودا قط. نحن لا نهدد، ولا ننوي تهديد الدول الأوروبية. لماذا؟ لا أحد حتى يفكر في أننا لا نملك أسبابا لأي صراع مع أوروبا. جميع المسائل تم حلها بناء على نتائج الحرب العالمية الثانية”.

وشدد الرئيس الروسي على أن “كل ما حدث بعد تفكك الاتحاد السوفيتي تم بالاتفاق مع الاتحاد الروسي باعتباره الخلف للاتحاد السوفيتي”، مؤكدا أن “كل ما يتعارض مع هذه الاتفاقات يتعارض مع مصالحنا ولا يتوافق مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

وأشار بوتين إلى أن “النخب اليوم في أوروبا تتبنى وجهات نظر أخرى، وهي اليوم تخيف سكانها بتهديد روسي وهمي”، مؤكدا أن “لا يوجد مثل هذا التهديد ولم يكن موجودا قط”.

وحول الأزمة الأوكرانية، قال بوتين: “فورا، بمجرد أن غيروا النظام بمساعدة، أكرر، انقلاب دموي، وضعوا فورا هدفا يتمثل في جر أوكرانيا إلى الناتو. وهذا في النهاية كان السبب الجذري، في الواقع، للأحداث المأساوية اليوم في أوكرانيا”.

وتؤكد القيادة الروسية بشكل متكرر أن الحديث عن “تهديد روسي” لأوروبا هو مجرد أسطورة تخدم أغراضا سياسية واقتصادية.

وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، قد أكد في وقت سابق أن “الأساطير المنتشرة حول التهديد الروسي لا تخدم الأوروبيين إلا كغطاء لزيادة دعمهم لأوكرانيا ونفقاتهم العسكرية الخاصة”، مشددا على أنه “ليس لروسيا أي خطط عدوانية تجاه أوروبا على الإطلاق”.

كما وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف السياسيين الأوروبيين الذين يروجون لـ”التهديد الروسي” بأنهم “يسعون وراء مصالحهم الشخصية الأنانية ويسعون للبقاء في السلطة”، مضيفا: “أما نحن فليس لدينا أي أهداف من هذا القبيل”.

اليوم السابع