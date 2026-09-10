احذر من ترك بلوتوث هاتفك يعمل طوال الوقت.. قد يعرض لاختراقه وسرقة بياناتك الشخصية

أصبح البلوتوث من التقنيات الأساسية في الهواتف الذكية، إذ يُستخدم يوميًا لتوصيل سماعات الرأس اللاسلكية والساعات الذكية وأنظمة السيارات والعديد من الأجهزة الأخرى ، ورغم هذه المزايا، فإن ترك البلوتوث يعمل باستمرار قد يفتح الباب أمام بعض المخاطر الأمنية، خاصة مع استمرار اكتشاف ثغرات جديدة تستهدف الأجهزة التي تعتمد على هذه التقنية.

ورغم أن الاقتران بأجهزة البلوتوث يتطلب عادة موافقة المستخدم، فإن ذلك لا يعني أن التقنية محصنة تمامًا ضد الهجمات الإلكترونية ، فقد ظهرت خلال السنوات الماضية ثغرات أمنية في عدد من الأجهزة التي تستخدم البلوتوث، يمكن أن تسمح في بعض الحالات للمهاجمين القريبين من الجهاز بمحاولة الوصول إلى بيانات المستخدم أو استغلال نقاط ضعف موجودة في النظام.

إيقاف البلوتوث عند عدم الحاجة إليه

وينصح خبراء الأمن الرقمى بإيقاف تشغيل البلوتوث عندما لا يكون المستخدم بحاجة إليه، باعتبار ذلك من أبسط الخطوات التي تقلل فترة تعرض الهاتف أو الجهاز لمحاولات الاستهداف ،

كما يُفضل تجنب ترك الهاتف في وضع «قابل للاكتشاف» بشكل دائم، وعدم قبول طلبات الاقتران من أجهزة مجهولة ، ويساعد ذلك في تقليل فرص تعرض المستخدم لهجمات تستهدف الاتصالات اللاسلكية القريبة أو محاولة الوصول غير المصرح به إلى الجهاز.

ومن الإجراءات المهمة أيضًا متابعة تحديثات نظام التشغيل والتطبيقات، إذ تتضمن التحديثات الأمنية في كثير من الأحيان إصلاحات لثغرات تم اكتشافها في تقنيات الاتصال المختلفة، بما في ذلك البلوتوث.

احذر عند استخدام البلوتوث فى السيارات

يحتاج مستخدمو الهواتف أيضًا إلى الانتباه عند توصيل أجهزتهم بالسيارات، خصوصًا السيارات المستأجرة أو عند الاستعداد لبيع السيارة ، فقد تبقى بعض البيانات الشخصية، مثل جهات الاتصال وسجل المكالمات، محفوظة في نظام السيارة بعد توصيل الهاتف بها.

لذلك يُنصح دائمًا بفصل الهاتف من قائمة الأجهزة المقترنة ومسح البيانات الشخصية المخزنة في نظام السيارة قبل تسليمها أو بيعها.

كما تعتمد بعض أنظمة الاتصال اللاسلكي داخل السيارات، مثل Android Auto اللاسلكي، على أكثر من تقنية اتصال، من بينها البلوتوث والواي فاي، وهو ما يجعل من المهم التأكد من إعدادات الاتصال وتشغيل هذه الخدمات فقط عند الحاجة إليها.

ثغرات جديدة تستدعي الحذر

تتواصل أيضًا التقارير عن اكتشاف ثغرات في بعض الأجهزة والإكسسوارات التي تعتمد على البلوتوث ، ولهذا السبب من المهم متابعة التحذيرات الأمنية الخاصة بالأجهزة المستخدمة، والتأكد من تثبيت التحديثات التي تصدرها الشركات المصنعة لمعالجة أي مشكلات مكتشفة.

ويعد استخدام البلوتوث مثل أي تقنية اتصال يحتاج إلى استخدام واعٍ ، ويفضل إيقافه عند عدم الحاجة إليه، كما أن تجنب الاقتران بالأجهزة المجهولة، وتثبيت التحديثات الأمنية، من أهم الخطوات البسيطة التي تساعد على حماية الخصوصية والبيانات الشخصية.

اليوم السابع