تحالف الناشرين يقاضى OpenAI و Microsoft لحماية البيانات

أعلنت مجموعة كبرى من دور النشر والمؤسسات الإعلامية في الولايات المتحدة عن إطلاق تحالف قضائي موسع ورفع دعوى فيدرالية جماعية ضد شركتي OpenAI و Microsoft، وتتهم الدعوى الشركتين بالاستيلاء غير المصرح به على ملايين المقالات والكتب المحمية بحقوق النشر واستخدامها في تدريب النماذج اللغوية الكبيرة دون إذن مسبق أو تعويض مالي عادل، مما يمثل تصعيدًا قانونيًا حاسمًا يهدف إلى حماية حقوق الملكية الفكرية وخصوصية المحتوى الرقمي.

مطالبات بتعويضات بمليارات الدولارات وتراخيص ملزمة

وفقًا لتقرير منشور بموقع Aidapted، يمثل هذا التحرك القضائي المنسق محطة مفصلية ترسم الحدود القانونية لعمليات تجريف البيانات على شبكة الإنترنت وتدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وأوضح المحامون الممثلون للناشرين أن بناء منتجات تجارية تدر مليارات الدولارات بالاعتماد على جهود وإبداعات صناع المحتوى الأصليين دون اتفاقيات ترخيص يعد انتهاكًا صريحًا لقوانين حماية البيانات والملكية الفكرية، وتطالب الدعوى بإلزام عمالقة التكنولوجيا بمشاركة عوائد المنتجات الذكية ووضع آليات رقابية تمنع تغذية النماذج بالمواد المحمية دون موافقة أصحابها.

تشكيل ملامح البيئة القانونية للمحتوى الرقمي

تترقب الأوساط التكنولوجية قرارات المحاكم الأمريكية التي ستحدد مستقبل الشراكات بين المنصات الإعلامية ومختبرات الذكاء الاصطناعي، وسوف تسهم هذه النزاعات في إرساء قواعد عادلة تصون الإبداع البشري وتدعم الابتكار التقني المسؤول.

اليوم السابع