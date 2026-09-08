وزراء الخارجية العرب في القاهرة .. القدس وهرمز والسودان وليبيا على طاولة الدورة الـ166

عقد وزراء الخارجية العرب، الإثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، الدورة العادية الـ166 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة الأردن، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية، نبيل فهمي.

وناقش الاجتماع خطورة مشروع الاستيطان الاستعماري “E1″، الذي يهدف لعزل القدس وفصل شمال الضفة عن جنوبها.

ووفق مشروع البيان الخاص بلجنة القدس، فقد أكدت اللجنة بطلان كافة الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير الطابع الديموغرافي للمدينة، ورفض استهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بعد واقعة إخلاء مركز قلنديا للتدريب، وفقا لمراسل “سبوتنيك”.

وأكدت اللجنة في اجتماعها، أن إدارة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤون المسجد الأقصى بمساحته البالغة 144 دونا.

كما يناقش الوزراء عددا من الملفات، منها الأزمة في السودان وليبيا، والملف الفلسطيني، بالإضافة للتوترات في الشرق الأوسط وملف مضيق هرمز وأمن الملاحة في البحر الأحمر.

ومن المقرر أن تواصل الدورة اجتماعاتها لتنسيق المواقف العربية، قبيل انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك نهاية الشهر الحالي، لحشد موقف دولي فاعل لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وحماية الممرات المائية الحيوية.

وكالة سبوتنيك