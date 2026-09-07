لافروف: تصرفات ألمانيا بداية حرب حقيقية

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الإجراءات الألمانية المعادية لروسيا بأنها بداية حرب حقيقية.

وقال لافروف في تصريحات للصحفي في قناة “روسيا-1” بافيل زاروبين: “مطار لايبزيغ.. عثروا على مسيرة ما.. قالوا إنها روسية، ولم يكلف أحد نفسه عناء التحقيق. هذه، إلى حد بعيد، بداية حرب حقيقية”.

وأشار الوزير إلى أن السلطات الألمانية أعلنت إغلاق القنصلية العامة الروسية في بون وإنهاء الاتفاقية المتعلقة بأنشطة البيت الروسي في برلين.

وقال لافروف: “أتذكر أنه قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية، أو بالأحرى الحرب الوطنية العظمى، أغلق الألمان أيضا بعثات دبلوماسية لهم”.

واعتبر لافروف أن استدعاء سفراء روس إلى وزارات الداخلية في الدول الغربية يعود إلى رغبة الأوروبيين في خلق “انطباع ظاهري”، وقال: “إنهم يهتمون بالتأثير الظاهري (لخطواتهم).. لقد قرروا أنه بإمكانهم تحميلنا مسؤولية حادث آخر”.

روسيا اليوم