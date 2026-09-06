بوتين : روسيا ستبذل قصارى جهدها لضمان أمن مفاوضات التسوية والوسطاء المشاركين فيها

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، /السبت/، خلال لقائه، بكل من المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، في موسكو، أن روسيا ستبذل قصارى جهدها لضمان أمن مفاوضات التسوية والوسطاء المشاركين فيها.

وطلب الرئيس الروسي من ويتكوف وكوشنر -وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية – نقل تحياته وامتنانه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعرب الرئيس الروسي عن ارتياح بلاده للعمل مع المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.

كما أعلن الرئيس الروسي، أن روسيا تلقت اقتراحاً بوقف الضربات الجوية على كييف مؤقتاً عبر أجهزة الاستخبارات ووزارة الخارجية.

وأعلنت كييف عن دعوتها لوقف إطلاق نار أوسع نطاقًا، لكن روسيا لم تناقش هذا الأمر مع أوكرانيا، حسبما صرّح الرئيس الروسي.

كما أعلن بوتين أن القوات المسلحة الروسية لم تشنّ أي غارات جوية على كييف منذ منتصف ليل الخامس من سبتمبر.

وقال بوتين: “أعلنت السلطات الأوكرانية عن دعوتها لوقف إطلاق نار أوسع نطاقًا لمدة ثلاثة أيام، لكننا لم نتفق معهم على ذلك قط”.

وشكر المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الاجتماع.

ووصف المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف لقاءه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه من أفضل تجاربه وأكثرها رسوخاً في الذاكرة.

ونقل المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ويتكوف: “كنا نتطلع بشوق إلى هذا اللقاء اليوم، وقد حضرنا وتحدثنا عن أننا سنحمل معنا، بعد تقاعدنا، الكثير من الذكريات الجميلة، وسيكون لقاؤنا بكم من أفضلها وأكثرها رسوخاً في الذاكرة”.

ووصل المبعوث الرئاسي الأمريكي، وصهر الرئيس الأمريكي، اليوم السبت إلى موسكو، لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا.

اليوم السابع