رئيسة الجمعية العامة تشدد على مواصلة إصلاح الأمم المتحدة لمواجهة التشرذم والانقسام

شددت أنالينا بيربوك رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة -المنتهية ولايتها- على ضرورة مواصلة جهود إصلاح المنظمة لتتمكن من البقاء والاستمرار في هذا الوقت العصيب المتسم بالتشرذم والانقسام.

وذكرت رئيسة الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي قُبيل انتهاء فترة ولايتها الممتدة لعام، في وقت لاحق من الشهر الحالي: “أننا بحاجة إلى قدر أقل من البيروقراطية ولأن نكون أكثر فعالية وكفاءة في العالم الرقمي”.

وأوضحت أن تنفيذ تدابير الإصلاح التي تضمنتها مبادرة “الأمم المتحدة -80″ كانت أولويتها الثانية خلال فترة رئاستها للجمعية العامة، بعد أولوية حماية مـيثاق الأمم المتحدة. واستعرضت التقدم المحرز على عدة أصعدة منها اعتماد ميزانية مخفضة، وتغيير القواعد المالية بإنهاء قاعدة مالية كانت تُلزم الأمم المتحدة بإعادة الأموال التي لم تتلقاها أصلا، إلى الدول الأعضاء.

وتحدثت عن بعض القرارات والتدابير الأخرى الصادرة عن الجمعية العامة ومنها إعلان نيويورك الذي اعتمدته في سبتمبر 2025 بأغلبية 140 دولة، و”الذي أدى إلى تجديد الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في غزة واعتماد قـرار مجلس الأمن رقم 2803”.

وفي نفس الوقت، أشارت رئيسة الجمعية العامة إلى استمرار الحروب والصراعات والجمود في مجلس الأمن بشأن القضايا المتعلقة بالسلم والأمن. وقالت إن الرئيس القادم للجمعية العامة، والأمين العام الجديد للأمم المتحدة -الذي تُجرى الآن عملية اختياره- “سيرثان مسؤولية هائلة لقيادة هذه المنظمة في ظل عدم اليقين العميق والتغيير”.

الشرق القطرية