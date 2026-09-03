قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن ألمانيا تستحق ضربة مباشرة تدمّر جميع مواقع تصنيع الأسلحة التي تسلمها لنظام كييف، ولاسيما في ظل النهج النازي الجديد في ألمانيا.وكتب في قناته على “تلغرام”: “ألمانيا تستحق ضربة مباشرة لجميع منشآت إنتاج المعدات العسكرية الألمانية التي يتم إرسالها لنظام كييف”.

وأضاف: “وجهت برلين إلى روسيا اتهامات بهجوم غير مثبت على مطار لايبزيغ. وفي ظل المسار النازي الجديد المعادي لروسيا الذي تتبناه القيادة الألمانية الحالية، فإن التخريب المختلق ليس إلا أضعف صورة من صور العقاب على خطاياهم”.

وأضاف: “هم يستحقون ضربة مباشرة لجميع المنشآت الألمانية لإنتاج العتاد العسكري المقدم لعصابة بانديرا، وربما أيضا لبعض المواقع الأخرى في برلين”.

وكانت شرطة لايبزيغ قد أعلنت في 5 أغسطس الماضي أن موظفا في مطار لايبزيغ/هاله عثر على طائرة بدون طيار تحمل مواد متفجرة في المنطقة الأمنية لشحنات النقل الجوي.

وحمّلت ألمانيا دون دليل روسيا مسؤولية ذلك، رغم أن السفارة الروسية وصفت منذ البداية حادثة المسيرة باستفزاز مختلق على عجل ويخدم أهداف نظام كييف وجناح العسكرة في النخبة الأوروبية.

وشددت على أن ألمانيا ليست مهددة بهجمات روسية هجينة مفبركة، بل بالسياسيين الذين يعدون سيناريو الحرب ضد روسيا.

المصدر: RT