فيدان: اتفاق مكة صار اسمه “حلف مكة الدفاعي” ويستند إلى القانون الدولي وغير موجه ضد أي دولة

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن حلف مكة تحالف دفاعي يستند للقانون الدولي ولا يستهدف أي دولة أو طرف، ومفتوح لكل دول المنطقة التي تدعم السلام والاستقرار.

وأضاف فيدان خلال مؤتمر صحفي ، عقب انتهاء “الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية، المنشأة بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان”، والذي عُقد في اسطنبول:

أنه بدأ العمل على إنشاء الهيكل المؤسسي لاتفاق مكة مشددا أن اتفاق مكة هو حلف تعاون دفاعي وأمني، ولا يستهدف أي دولة أو أطراف أخرى.

وأضاف أن الاسم الرسمي لاتفاق مكة الدفاعي، هو “حلف مكة الدفاعي”

ولفت إلى أن اتفاق مكة مفتوح أمام جميع دول المنطقة التي تدعم الاستقرار والسلام.

بالمقابل شدد فيدان أن هذا الحلف لا يلغي الالتزامات القائمة في إطار حلف الناتو أو أي تحالفات أخرى.

وأضح أن الحلف أنشئ أساساً ليتسع مستقبلاً، لكنه يتطلب أولاً إقامة أسس متينة ومحكمة

وأشار فيدان إلى أن انضمام مصر إلى حلف مكة أمر ممكن، مع مراعاة الشروط والمراحل المحددة للعضوية.

وانطلق اليوم الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية والدفاعية المنبثقة عن اتفاق مكة للدفاع المشترك، بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع، ورؤساء الأركان، من كلّ من تركيا والسعودية وباكستان، في مدينة إسطنبول.

روسيا اليوم