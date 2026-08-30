سيناتور أمريكية تنتقد ترامب بسبب علاقاته بشركات النفط وسط ارتفاع أرباحها خلال حرب إيران

انتقدت السيناتور الأمريكية إليزابيث وارن، الرئيس دونالد ترامب بسبب علاقاته الوثيقة بشركات النفط، مشيرة إلى استفادة شركات نفطية مرتبطة بالرئيس من الحرب مع إيران.

وذكرت شبكة “سي بي إس نيوز” الأمريكية أن وارن أدلت بهذه التصريحات خلال تجمع انتخابي لحث الناخبين على التصويت لصالح إد ماركي، السيناتور الأصغر عن ولاية ماساتشوستس، مشيرة إلى أن شركات النفط التي تدعم ترامب، والتي قدم بعضها مليون دولار لحملته الانتخابية، حققت أرباحا كبيرة خلال الحرب.

ونقلت “سي بي إس نيوز” عن وارن قولها إنه عندما تبدأ شركات النفط الداعمة للرئيس في تحقيق أرباح ضخمة، فإن من واجب معارضيه تسليط الضوء على ذلك ومواجهته.

وأفادت الشبكة بأن شركة “إكسون موبيل” أعلنت تحقيق أرباح في الربع الثاني تجاوزت 14 مليار دولار، بما يعادل ضعف أرباحها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفعت أرباح شركة “شيفرون” إلى 12.1 مليار دولار، أي أربعة أمثال أرباحها في الربع الثاني من عام 2025.

وأضافت أن ترامب واصل، وفقا لإقرارات الإفصاح المالي الخاصة به حتى الربع الثاني من عام 2026، شراء وبيع أسهم في شركات النفط والغاز الطبيعي، في الوقت الذي يشرف فيه على الحرب الأمريكية مع إيران.

وبحسب “سي بي إس نيوز”، ارتفعت قيمة حيازات ترامب في شركات النفط والغاز من نطاق يتراوح بين 13 و46 مليون دولار في بداية العام الحالي إلى ما بين 17 و61 مليون دولار بحلول منتصف أغسطس، وفقا للديمقراطيين في اللجنة الاقتصادية المشتركة.

وأضافت وارن، خلال التجمع الذي عقد السبت، أن إنهاء الحرب في إيران هو السبيل إلى خفض أسعار البنزين.

اليوم السابع