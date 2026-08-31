وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره الباكستاني في إسطنبول

التقى وزير الدفاع التركي يشار غولر، الاثنين، نظيره الباكستاني خواجة محمد آصف في مدينة إسطنبول.

وبحسب بيان نشرته وزارة الدفاع التركية على منصة “إن سوسيال” يُعقد اليوم في إسطنبول الاجتماع الأول لـ”اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية”، التي أُنشئت في إطار “اتفاقية مكة للدفاع المشترك” المبرمة بين تركيا وباكستان والسعودية في 7 أغسطس/آب الجاري.

كما شارك في اللقاء بين وزيري الدفاع، رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو.

وفي 7 أغسطس وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في مكة المكرمة، “اتفاقية الدفاع المشترك”.

وتأتي الاتفاقية في إطار تعاون دفاعي يهدف إلى تعزيز الالتزامات الرامية إلى الحفاظ على السلام والاستقرار والرفاه على المستويين الإقليمي والعالمي، استنادًا إلى مبدأ تقاسم الأعباء والفهم المشترك للأمن.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة أي عمل عدواني، وتنص على اعتبار أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هجومًا عليها جميعًا.

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