ترامب يصف ترويج سوريا لنفسها كبديل لمضيق هرمز بـ “الرائع”

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الخميس، ترويج سوريا نفسها بديلا لمضيق هرمز”، بـ “الأمر الرائع”.

ونشر ترامب عبر منصّته على “تروث سوشيال”، مساء اليوم الخميس، مشاركا لتحقيق لصحيفة أمريكية حول تطلع دمشق لتحويل أزمة مضيق هرمز إلى “نعمة” لها، معلّقا على ذلك بقوله: “هذا رائع”.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية قد أوضحت أن “إغلاق حركة الشحن في مضيق هرمز خلال الحرب يمثل نعمة لسوريا، التي تستعد للاستفادة من الحاجة إلى طرق عبور بديلة للنفط”.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أنه “بفضل موقعها المتميز على البحر الأبيض المتوسط ​​في ميناء بانياس، تسعى سوريا، في ظل رئيسها الجديد أحمد الشرع، إلى تقديم نفسها كممر بري مستقر نسبيا للطاقة والسلع، وكبديل لمضيق هرمز”.

وفي سياق متصل، أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الأربعاء، تنفيذ سلسلة هجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة استهدفت أصولًا وقواعد للقوات الأمريكية في الكويت والبحرين والإمارات والأردن، إضافة إلى مواقع أمريكية في أربيل بالعراق.

وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، في بيانات متتالية، إن “الهجمات جاءت ردًا على استهداف مدنيين”، مشيرة إلى أن قواته نفذت هجومًا صاروخيًا وآخر بطائرات مسيّرة على مقر ومنزل قائد قاعدة علي السالم في الكويت، إلى جانب استهداف حظيرة للطائرات المسيّرة ومنصة إطلاقها.

وأضاف بيان الحرس الثوري أن الهجوم أسفر عن اندلاع حرائق في عدد من المنشآت، ومقتل عدد من عناصر القوات الأمريكية، فضلًا عن تدمير عدد من الطائرات المسيّرة.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، في وقت سابق، أن قواتها أتمت سلسلة من الضربات ضد إيران.

و قالت “سنتكوم” في بيان عبر منصة “إكس” :” نجحت قوات القيادة المركزية في إتمام موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية”.

وكالة سبوتنيك