نتنياهو يأمر بإخلاء بعض البؤر الاستيطانية بالضفة تحت ضغوط أمريكية

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بإخلاء مستوطنات “غير قانونية” بالضفة الغربية المحتلة، في ظل ضغوط أمريكية على إسرائيل للتصدي لهجمات المستوطنين، وأكد وزير المالية الإسرائيلى بتسلئيل سموتريتش ومصدران تحدثا لوكالة رويترز أن نتنياهو أصدر تعليمات بإخلاء مستوطنات، إلا أنه لم يتضح بعد موعد بدء تنفيذ العملية.

وشدد سموتريتش على أنه لا يوافق على أوامر نتنياهو، فيما أكد مصدران لرويترز أن القرار ينطبق على بؤر استيطانية أقامها مستوطنون دون موافقة رسمية من الدولة.

وذكر موقع “واي نت” الإسرائيلي في وقت سابق أن التعليمات تستهدف نحو 100 بؤرة استيطانية في الأراضي المحتلة.

ولم يصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أي بيان بهذا الشأن حتى الآن.

وفي حين أن كل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، فإن بعض البؤر الاستيطانية التي أنشئت بغير موافقة الحكومة، والتي غالبا ما تتكون من عدد قليل من المنازل الجاهزة، تُعتبر أيضا غير قانونية من جانب إسرائيل.

وهدمت إسرائيل من قبل بين الحين والآخر مثل هذه البؤر، بينما اعترفت رسميا ببعضها الآخر، مما أتاح لها الحصول على تمويل حكومي.

وبحسب ما نقلته رويترز عن مصدرين، فإن نتنياهو أصدر أمر إخلاء البؤر الاستيطانية غير المرخصة استجابة لضغوط من الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل.

وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي ندد أمس السبت بالمستوطنين الذين ينتهجون العنف، ووصفهم بأنهم “إرهابيون”، ودعا إلى إنزال عقوبات صارمة بهم بعد اجتماع مع عدد من الأمريكيين الفلسطينيين فى بلدة فلسطينية بالضفة الغربية.

ونددت الحكومة الإسرائيلية بأعمال ‌العنف ‌التي يرتكبها مستوطنون، لكن نادرا ما يُعتقل مرتكبوها، وتقل بصورة أكبر ملاحقتهم قضائيا.

وبحسب بيانات فلسطينية، يقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وينفذون اعتداءات شبه يومية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، في مسعى لتهجيرهم قسرا من أراضيهم.

وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الشهور الماضية وشمل ذلك اعتداءات على أطفال ومنازل وأراضٍ ومواشٍ للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

اليوم السابع